MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yeni transferlerden çok ümitli Açıklaması - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yeni transferlerden çok ümitli Açıklaması

28.07.2022 11:13
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yeni transferlerden çok ümitli Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, aldıkları oyunculara çok güvendiklerini ve bütün transferlerin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, aldıkları oyunculara çok güvendiklerini ve bütün transferlerin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen ve yeni sezon öncesi şu ana kadar kadrosuna 14 isim katan sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, yeni transferlerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir takım kurduklarını anlatan Koca, "Her zaman önemsediğimiz bir şey var. Hazırlık döneminde kadronun ana iskeletini kurmanın ne kadar doğru olduğunu yaşayarak gördük. Bu yıl da onu yapmaya çalıştık. Kadronun ana iskeleti yaklaşık bir aydır beraber çalışıyor. Böylece iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Aldığımız oyuncuların hepsi bizi heyecanlandırıyor. Pedrinho orkestra şefi, Zahid geçen sezonki oyununu ikiye katlayacak. Jese çok klas bir oyuncu. Tasos (Anastasios Chatzigiovanis) kanatta müthiş bir performans gösteriyor. 2-3 hafta sona aldığımız oyuncuların farkını görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk haftasında Konyaspor'la 8 Ağustos'ta oynayacakları maça kadar bir transfer daha yapmak istediklerini belirten Koca, "Konyaspor maçına sol stoperi yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bir ön libero daha düşüncemiz vardı. Görüşmeler devam ediyor ama birinci önceliğimiz değil. Şu anki önceliğimiz sol stoper. Ayrıca Lamine Diack'tan hazırlık maçlarında ve kampta beklediğimizden iyi performans gördük. Allah nazardan saklasın, Diack'ın bir yıl içinde Türkiye'nin en önemli ön libero futbolcusu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Diack yüzde 100 bize ait"

Faruk Koca, geçen sezon Tuzlaspor'da oynayan ve bonservisini Fenerbahçe'den aldıkları Lamine Diack'ın sözleşmesiyle ilgili de bilgi verdi.

"Fenerbahçe'nin oyuncuyu geri alma opsiyonu ve sonraki satıştan payı var mı?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" cevabını veren Koca, "Diack, aslında Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Tuzlaspor'a bir anlaşmayla verdi. Oyuncu yaklaşık 3 haftadır bizleydi, geçen gün aldığımızı açıkladık. Oyuncu yüzde yüz bize ait. 4 yıllık sözleşme imzaladık. Diack'ı bonservis bedeli ödeyerek aldık. Geri alma opsiyonu ve sonraki satıştan pay yok." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yeni transferlerden çok ümitli Açıklaması - Son Dakika

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