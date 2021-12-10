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MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor

10.12.2021 11:59
MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın için uzun süre başkanlık yaptığı kulübün Beştepe Tesisleri'nde tören düzenlendi.

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın için uzun süre başkanlık yaptığı kulübün Beştepe Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden 73 yaşındaki Cemal Aydın için MKE Ankaragücü Kulübü Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törende eşi Gülennur Aydın, oğlu Cem Aydın, kızları Gülce Aydın ve Naz Eskiyapan taziyeleri kabul etti.

Törene Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, MKE Ankaragücü'nün eski başkanları, teknik direktörleri, futbolcular ve merhumun ailesi ile çok sayıda yakını katıldı.

Törende konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Cemal Aydın gibi değerli bir başkanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın en zor işlerinden birisi de kulüp başkanlığıdır. Çünkü her zaman hedeftesiniz ve eleştiri okları her zaman size dönüktür. Her zaman başarılı olmak zorundasınız, başarılı olmanız da taltif edilmeniz anlamına gelmiyor, belki bunu en iyi rahmetli Cemal abimiz yaşamıştır." dedi.

Koca, "Biraz sonra camide dini vecibeler yerine geldiği zaman hoca herkesten helallik isteyecektir ama bu tesisleri imar eden, bu tesisleri kulübe kazandıran Cemal Aydın abimizin dostları buradayken, iyi günleri de kötü günleri de olmuştur, ben kulübün içerisinde bütün dostlarından Cemal abiye helallik istiyorum. Hepimizin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Cemal Aydın'ın ailesi adına konuşan oğlu Cem Aydın da "Ankaragücü'ne gerek sportif gerekse tesis alanlarında çok büyük katkısı olan babamı maalesef 8 Aralık'ta kaybettik. Biz o gün sadece babamızı değil yol rehberimizi de kaybettik." ifadelerini kullandı.

Cem Aydın, şunları kaydetti:

"Babamın spor adamlığı ve Ankaragüçlü olma kimliği işadamı ve hukukçuluğunun ve hatta ailesinin de önüne geçti. İnanıyorum ki babamın sonsuzluğa yolculuğunda yaptığı bu unutulmaz işler ona eşlik edecektir. Ailemizin değerli büyüğü Ankaragücü'nün onursal başkanı sevgili babam Cemal Aydın'ı rahmetle minnetle ve şükranla anarken, bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan yönetim kurulumuza ve camiamıza teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağolsun."

Konuşmaların ardından Cemal Aydın'ın naaşı Ankaragücü'nün eski başkanlarının omuzlarında cenaze aracına konulduktan sonra, namaz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü.

Cemal Aydın naaşı, cuma namazı vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor
MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor
MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor
MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor
MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor

MKE Ankaragücü, Cemal Aydın, Ankaragücü, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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