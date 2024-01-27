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MKE Ankaragücü, lider Fenerbahçe'yle karşılaşacak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, lider Fenerbahçe'yle karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıktığı 18 resmi maçın 15'ini kaybetmeyen başkent temsilcisi, son 10 lig maçında sadece bir kez mağlup oldu. MKE Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Ali Sowe ise 5 maç aradan sonra takımdaki yerini alacak. Deplasmanda çıktığı son 5 maçı da kaybetmeyen Ankaragücü, eski teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal'a karşı rakip olacak.

MKE Ankaragücü, lider Fenerbahçe\'yle karşılaşacak
27.01.2024 - 10:37,
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda lider Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıktığı 18 resmi maçın 15'ini kaybetmeyen başkent temsilcisi, son 10 lig maçında ise sadece bir kez mağlup oldu.

Haftaya 28 puanla 9. sırada giren başkentin sarı-lacivertli takımı, son lig maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise 57 puanla zirvede yer alıyor.

Sowe döndü

MKE Ankaragücü, golcü futbolcusu Ali Sowe'a kavuştu.

Gabon Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle Türkiye'ye dönen Sowe, ligde 5 maç aradan sonra İstanbul deplasmanında takımdaki yerini alacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Garry Rodrigues, Kadıköy deplasmanında olmayacak.

MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Cephas, Morutan, Sowe.

Deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 5 maçı da kaybetmedi.

Ligde son deplasman yenilgisini 22 Ekim 2023'te İstanbulspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, sonraki 5 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Eski takımlarına rakip olacaklar

Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal, bir dönem çalıştırdıkları eski takımlarına karşı rakip olacaklar.

Emre Belözoğlu, ilk teknik adamlık deneyimini yaşadığı Fenerbahçe'yi 2020-2021 sezonunun son 10 haftasında çalıştırmış ve şampiyonluğu 2 puanla kaçırmıştı.

İsmail Kartal ise MKE Ankaragücü, 2017-2018 sezonunda 1. Lig'de çalıştırmış ve Süper Lig'e çıkarmıştı. Sonraki sezon Süper Lig'de 16 maçta başkent ekibinin başında kalan Kartal, Ankaragücü'yle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Emre Belözoğlu, 4. kez Fenerbahçe'ye rakip olacak

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde futbolu bıraktığı Fenerbahçe'ye karşı 4 kez rakip oldu.

Fenerbahçe'de üç farklı dönemde 7,5 sezon futbol oynayan ve şampiyonluklar yaşayan Emre Belözoğlu, ilk teknik adamlık deneyimini de sarı-lacivertlilerde yaşamıştı.

Belözoğlu, ikinci çalıştırdığı takım Başakşehir'le Fenerbahçe'ye karşı 4 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Kartal ile Belözoğlu ikinci kez rakip

İsmail Kartal ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez rakip olacaklar.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendiği sezonlar ile sarı-lacivertlilerin başında yer aldığı 2014-2015 sezonunda takım kaptanlarından olan Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştı.

İki teknik adam sadece 2021-2022 sezonunda karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Kartal'ın başında olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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