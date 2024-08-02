MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tekdemir, İstanbul Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Türkiye Milli Takımı'nda da 22 maça çıktı.

02.08.2024 12:47
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Altyapıdan başlayarak 20 yıl boyunca formasını giydiği İstanbul Başakşehir'den 2023-24 sezonu sonunda ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da 22 maça çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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