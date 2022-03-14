MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

14.03.2022 10:11
MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Ankara'mızın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarız. Ankara sporunun başarısı ve ileri gitmesi için dostluğumuzun artarak devam etmesini diliyor, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama - Son Dakika


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