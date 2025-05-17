MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı

MKE Ankaragücü\'nün borcu dudak uçuklattı

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, 24 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Faruk Koca, kulübün borcunun 20 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

17.05.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, 115 yıllık camiaya başkan adaylarının mutlaka çıkması gerektiğini, kişisel alacaklarını da takım Süper Lig'e çıkana kadar istemediğini söyledi. Faruk Koca, 24 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile kulübün mali durumunu haber ajanslarına açıkladı. Faruk Koca, başkan adayı olacak ve kulübe gerçek anlamda hizmet etmek isteyen herkese destek olacakları vurguladı.

Koca, mevcut başkan olan ve seçimde aday olmayacağını duyuran İsmail Mert Fırat'ın uzun bir dönem seçilecek yönetimden kendilerine olan borçları istemeyeceğinin altını çizerek, "Faruk Koca ve İsmail Mert Fırat, kulübe verdiği paraları Ankaragücü, Süper Lig'e çıkana kadar asla istemeyecek. Tek şart, başkan adayı olanların 500 milyon lirayı kulübün kasasına koymak için genel kurulu ikna etmesi lazım. Ankaragücü'nde Fatih Mert başkanlığında yöneticiliğim ve sonrasında da başkanlığım dönemimde, geçmiş yönetimlerden kalan 40 milyon avro borcu sahiplenerek göreve başladım. Genel kurula bunu sunan her kim olursa olsun sözümüzün arkasında duracağız ve takım Süper Lig'e yükselene kadar alacaklarımızdan bir kuruş istemeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı İsmail Mert Fırat da bu sözü verdiğini belirtti.

''KULÜBÜN BORCU 20 MİLYON DOLAR''

Faruk Koca, kendi alacakları dışında kulübün borcunu da açıklayarak, şunları söyledi:

"Mevcut transfer yasağına söz konusu 91 milyon lira borç var. Futbolcuların ve personelin de alacağı 270 milyon lira. İsmail Mert Fırat ve benim alacaklarım dışında transfer yasağı, futbolcu alacakları dahil kulübün mevcut borcu 20 milyon dolar. Ben başkanlığa ilk başladığım dönemde 39 transfer yasağı dosyasında 33 milyon 500 bin avro+yüzde 22 stopajla birlikte 41 milyon avro borç vardı. Şu anda ise borç 20 milyon dolar. Kulübün başka borcu yoktur, diğer haberlere kimse itibar etmesin."

''11 AYDA 860 MİLYON LİRA VERDİ''

Faruk Koca, İsmail Mert Fırat'ın geçen yıl haziran ayında yapılan seçimden sonra 11 ayda kulübe kendi imkanlarıyla büyük bir para girişi sağladığını vurguladı.

Fırat'ın ve bazı yöneticilerin katkılarıyla kulübün maddi olarak ayakta tutulduğunu aktaran Koca, "İsmail Mert Fırat, son 11 ayda kulübe yüzde 80'i kendi cebinden olmak üzere 860 milyon lira verdi. Hem de hiçbir kurumdan destek almadan bu paraları kendi imkanlarıyla kulübe verdi. Bir kulübün gideri her yıl 1 milyar liraya yakın." diyerek sözlerini tamamladı.

MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yıldıray yanık:
    Sağlam yemişler takımı,hemde öyle böyle değil, 15 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    iyiymiş, sanki ortada bir performans var. anca hakem darp etmeyi bilir para babası. 8 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Gecekondularını satsalar kurtarır mı? 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:47:23. #7.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.