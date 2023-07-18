MKE Ankaragücü'nün önliberosu Lamine Diack, Nantes'a transfer oldu

MKE Ankaragücü'nün 22 yaşındaki önliberosu Lamine Diack, Nantes'ın yolunu tuttu. Fransız ekibi, Senegalli futbolcuyu 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 500 bin euro bedelle kiraladı.
Fenerbahçe'den 500 bin euroya MKE Ankaragücü'ne giden Lamine Diack, Nantes'a transfer oldu. Önlibero pozisyonunda forma giyen futbolcu, geçen sezon takımına 3 gollük katkı vermişti.
L'Equipe'in haberine göre; Nantes, Lamine Diack için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesinde ise 2 milyon euro satın alma opsiyonu var.
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