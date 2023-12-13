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MKE Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen isimlerin kulüp personeli olmadığını açıkladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen isimlerin kulüp personeli olmadığını açıkladı

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını açıkladı. Kulüp, TFF kurullarına başvurarak oluşan yanlış algının düzeltilmesini talep edeceğini belirtti.

MKE Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen isimlerin kulüp personeli olmadığını açıkladı
13.12.2023 - 16:07,
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MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinde adı geçen iki ismin kulüp personeli olmadığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor müsabakası sonrası yaşanan olaylar sonunda PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli giriş yapmıştır." denildi.

Açıklamada, konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurunun yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen isimlerin kulüp personeli olmadığını açıkladı - Son Dakika
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