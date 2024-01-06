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MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor'un golünü 30. dakikada Visca attı. İlk yarıda başka gol olmadı.

MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi
06.01.2024 - 20:15,
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Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Macheda

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu

Gol: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 1 Onuachu (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.

44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika


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