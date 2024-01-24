Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic)
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
54. dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı.
61. dakikada ev sahibi farkı 2'ye yükseltti. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.
MKE Ankaragücü, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.
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