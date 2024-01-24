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MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Ali Kaan Güneren ve Macheda attı. MKE Ankaragücü, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 2-0 yendi
24.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:02
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Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic)

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

54. dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı.

61. dakikada ev sahibi farkı 2'ye yükseltti. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi - Son Dakika


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