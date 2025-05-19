MMA Turnuvası Ankara\'da!

Uluslararası MMA etkinliği Vendetta Fight Night, 24 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

Yerli ve yabancı sporcuların yer alacağı organizasyon, Türkiye'nin en önemli uluslararası MMA etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye, ABD, Brezilya, Avusturya, Macaristan, Azerbaycan başta olmak üzere bir çok ülkeden sporcunun katılım sağlayacağı organizasyon, kıran kırana mücadedelere sahne olacak. Yenimahalle'de bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde yapılacak etkinlik, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak. - İSTANBUL