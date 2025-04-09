Mocsi: Trabzonspor'u Üç Kez Yendik - Son Dakika
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Mocsi: Trabzonspor'u Üç Kez Yendik

Atilla Mocsi, Trabzonspor'u son iki sezonda üç kez yendiklerini belirtti ve derbiye hazırlandıklarını söyledi.

09.04.2025 17:23
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- Atilla Mocsi: "Son iki sezonda Trabzonspor'u üç kez yenmeyi başardık"

RİZE - Çaykur Rizesporlu futbolcu Atilla Mocsi, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Trabzonspor'u son iki sezonda üç kez yendiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde Karadeniz ekibinin Macar defans oyuncusu Atilla Mocsi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde istedikleri noktada olmadıklarını dile getiren Mocsi, "Geçen sezon evimizde çok iyi maçlar geçiriyorduk, çok güçlüydük ama ne yazık ki bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi. Maçla alakalı tek kelime kötü bir şey söyleyemem, çünkü takım arkadaşlarımla beraber elimizden geleni yaptık. Sivasspor'un da puana ihtiyacı vardı, bizim de aynı şekilde. O yüzden çok istedik ama maalesef olmadı" dedi.

"Son iki sezonda Trabzonspor'u üç kez yenmeyi başardık"

Trabzonspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Atilla Mocsi, "Derbi çok önemli. Bizim için, şehir için çok önemli, herkes için çok önemli bir karşılaşma. Trabzonspor için de bu böyle. Geçen sezon bize karşı puan alamamışlardı. Belki de onların üzerinde daha büyük bir baskı olabilir ama söylediğim gibi istediğimiz bir noktada değiliz ligde. O yüzden çok zor bir karşılaşma olacak. Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tabii ki kupada bizim de hayallerimiz vardı, fakat ne yazık ki bunlara ulaşamadık. Ama kupa maçlarının lig maçlarından farklı olduğunu düşünüyorum. O maçta biz de çok üzülmüştük. Ama son iki sezonda onları üç kez yenmeyi başardık. Lig her zaman farklıdır ve bizim hedefimiz tabi ki orada kazanmak olacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mocsi: Trabzonspor'u Üç Kez Yendik - Son Dakika

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