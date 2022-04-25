Modern pentatlonda Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları - Son Dakika
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Modern pentatlonda Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları

25.04.2022 12:51
Modern pentatlonda Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) düzenlediği Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) düzenlediği Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları, Ankara'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen organizasyonda 17 yaş altı kategorisi için üçüncü ulusal sıralama, 11, 13 ve 15 yaş altı kategorileri için de üçüncü performans gelişim yarışları gerçekleştirildi.

Yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan yarışlara 221 sporcu katıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şu şekilde:

17 yaş altı kadınlar:

1 - Yağmur Akgün

2 - Zeynep Yazgı Ekici

3 - Aydan Demiröz

17 yaş altı erkekler:

1- Ahmet Ege Önder

2- Mehmet Ali Koçak

3- Kutay Ababay

15 yaş altı kadınlar:

1- İrem Su Kocaoğlan

2- Rana Öztürk

3- Sena Çakmak

15 yaş altı erkekler:

1- Muharrem Yağız Cantosun

2- Kağan Akbaba

3- Emir Çelik

13 yaş altı kadınlar:

1- Tulya Kesebir

2- Ceyda Sertkaya

3- Dilara Coşkun

13 yaş altı erkekler:

1- Mustafa Sertkaya

2- Batu Çobanoğlu

3- Davut Tuğrul Çelik

11 yaş altı kadınlar:

1- Nadide Nehir Çakan

2- Zeynep İpek Pişkin

3- Belinay Çelik

11 yaş altı erkekler:

1- Mehmet Emir Canbazoğlu

2- Kerem Efe Arı

3- Arel Gönencan???????

YORUMLAR
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Modern Pentatlon, Milli Takım, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatlonda Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları - Son Dakika


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