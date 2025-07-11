Modric ve Arda Güler arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Modric ve Arda Güler arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi

Modric ve Arda Güler arasında duygusal veda! Modric Arda\'ya bakın ne verdi
11.07.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'den ayrılan Luka Modric, 10 numaralı formasını Arda Güler'e verirken iki isim duygusal anlar yaşadı

La Liga devi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve kariyerine İtalyan ekibi Milan'da devam edecek olan Luka Modric, Real Madrid'den ayrıldı.

FORMASINI VERDİĞİ ARDA İLE DUYGUSAL ANLAR

Hırvat futbolcu Luka Modric, Real Madrid tesislerinden ayrılırken Arda Güler için imzalamış olduğu 10 numaralı formasını milli oyuncumuza teslim etti. Arda Güler ve Luka Modric sonrasında uzun süre sarıldı ve duygusal anlar yaşandı. Bu anlar kameralara anbean yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Arda Güler, 39 yaşındaki yıldız oyuncudan aldığı bu formayı sosyal medya hesabından paylaştı. Luka Modric'in hesabını etiketleyen Arda, fotoğrafa beyaz kalp emojisi de bıraktı.

Modric ve Arda Güler arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi

Fenerbahçe'den transfer edildiği süreçte Real Madrid'in yeni Luka Modric'i şeklinde lanse edilen Arda Güler, Hırvat oyuncuya yakınlığıyla biliniyor. Modric'in kendisine sürekli yardım ettiğini ifade eden milli futbolcu, onun ayrılacak olmasından dolayı üzgün olduğunu söylemişti. Luka Modric, son olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda forma giymişti. Hırvat yıldız bu turnuva ile Real Madrid'e veda etmişti.

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Modric ve Arda Güler arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla Dakım’ı 47 bıçak darbesiyle öldüren şahsa ’ceza’ indirimi 24 yıla düşürüldü Damla Dakım'ı 47 bıçak darbesiyle öldüren şahsa 'ceza' indirimi! 24 yıla düşürüldü
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’e cinsel saldırı suçundan hapis cezası Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
Yeni Alex diye transfer edilmişti Fenerbahçe’den flaş karar Yeni Alex diye transfer edilmişti! Fenerbahçe'den flaş karar
Beşiktaş’tan ayrılan Ciro Immobile İtalya’ya geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile İtalya'ya geri döndü
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:41
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar
İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
19:56
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
19:28
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
19:23
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
19:08
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler
Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 14:27:28. #7.13#
SON DAKİKA: Modric ve Arda Güler arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.