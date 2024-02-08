Mondihome Kayserispor, 3 yeni futbolcuyla anlaşma sağladı - Son Dakika
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Spor

Mondihome Kayserispor, 3 yeni futbolcuyla anlaşma sağladı

Mondihome Kayserispor, 3 yeni futbolcuyla anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, İtalya'nın Frosinone takımından Mehdi Bourabia, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın Duckens Nazon ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün Otabek Shukurov ile anlaşma sağladıklarını duyurdu. Transfer tahtası açıldıktan sonra oyuncularla sözleşme imzalanacak.

08.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 3 futbolcuyla anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın Frosinone takımında forma giyen Faslı santrfor Mehdi Bourabia, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın Haitili forveti Duckens Nazon ve son olarak VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda yer alan Özbek orta saha Otabek Shukurov ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Başkan Çamlı, transfer tahtası açıldıktan sonra oyuncularla sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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