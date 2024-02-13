Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Beraberliğe sevinemedik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da Kulüp Başkanı Ali Çamlı, beraberliğe çok sevinemediklerini, iyi top oynadıklarını söyledi.
Çamlı, maçın ardından, stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, her alınan puanın kıymetli olduğunu ifade etti. Ligin çok çetin geçeceğini belirten Çamlı, altla üst diye bir şey kalmadığını dile getirdi.
İki takımın kopup gittiğini vurgulayan Çamlı, "Ondan sonrası, her takım için alınan puan ya da puanların değeri var. Beni bugün mutlu eden şey herhalde Türkiye'de ilk defa bir hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti, tebrik ediyorum hakem arkadaşları, helal olsun. Zaten maçların böyle olması lazım. Kulüplerin de ilişkilerinin böyle kardeşçe olması lazım. Bazı seyircilerimiz Onur'a tepki gösterdiler, duygusal bakıyorlar. Onur bizim için kıymetlidir. Buraya hizmet etmiştir. Kulübüne para kazandırmıştır. Onun için o çocuğa söyleyecek bir şey yoktur." diye konuştu.
"Kayserispor daha iyi olacak"
Ali Çamlı, transfer yasaklarının kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bundan sonrasının takım için çok iyi olacağını kaydeden Çamlı, yukarılara nasıl çıkabileceklerinin planlarını yaptıklarını anlattı.
Bunu başaracak teknik heyet ve sporcu kadroları bulunduğunu dile getiren Çamlı, "Üç yeni transfer, arkadaşlarıyla sahada ilk kez bir arada oynadı. Hepsi hazır olmasına rağmen en az bir iki maç birbirlerini tanıma süreleri vardır. Bundan sonra Kayserispor daha iyi olacak. Önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanacağız. Biz beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık. Hem Beşiktaş hem Kayserispor futbolcularını tebrik ediyorum." diye konuştu.
Bir gazetecinin, teknik direktör Burak Yılmaz'ın yine sahadan beraberlikle ayrılması ve takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Çamlı, şunları kaydetti:
"Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor, sonra da koşuyor. Burak hoca da müsaade edin önce yenilmesin, sonra yenmeye başlar, sonra da tepelere koşmaya başlar. Ben Burak Yılmaz gibi futbolculuğunda Türkiye'nin medarı iftiharı, gururu milli futbolcuyu, dünyanın tanıdığı bir futbolcuyu buraya getirmiş olmak, kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah Burak buradan çok büyük bir hoca olarak dönecek. Futbolculuğu gibi hocalık kariyeri de büyük olacak ki kendisine güvenimiz tam."
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da artmaya devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.
Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'a ''Beşiktaş, son 3 deplasmanda skor bulamadı?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Santos, ''Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum'' diyerek yanıt verdi.
31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Aynı gün içinde iki kez toplanan CHP MYK ve PM, adayların henüz açıklanmadığı il ve ilçelerdeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesi ile 3'ü büyükşehir 4 il ve bazı ilçelerdeki belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Öte yandan Hatay için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler de toplantıda masaya yatırılacak.
Bağcılar'da psikolojik sorunları olan bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve dönen baba ise eşini kanlar içinde yerde buldu ve oğlunun televizyona bıçakla saldırdığını gördü. Babası eve gelince evin camlarını da kıran saldırgan şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Net 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Beraberliğe sevinemedik - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?