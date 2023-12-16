 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Uçar, zorlu bir karşılaşma olacağını belirtirken, takımının kendi evinde iyi bir performans sergilediğini ve bu maçta da aynı şekilde oynamak istediklerini ifade etti. Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım da Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirtirken, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor
16.12.2023 - 13:21,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, ligin 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Uçar, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin birçok konuda ligin lideri olduğunu belirtti.

Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Ligin en çok gol atan takımı, kaybettiğinde en kısa sürede topu kazanan, rakip kaleye en çok şut çeken takımı gibi birçok istatistikte lider olan bir takımla oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama biz de kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Bizim amacımız bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak arzu ettiğimiz neticeyi almak. Bu sonuca kendi evimizde, taraftarımızın önünde ulaşacağımıza inanıyorum."

Uçar, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "İnşallah en kısa sürede hem lig de hem de Avrupa'da maç yönetirken görürüz." ifadesini kullandı.

Kayserisporlu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım da Fenerbahçe'nin ligin en iyi futbol oynayan takımlarından olduğunu söyledi.

Sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Kaldırım, "Ama bizim de iyi bir gidişatımız var. Öz güvenimiz yerinde. Bunu kendi sahamızda, taraftarımızın önünde sürdürmek istiyoruz. Ligin devre arasına 2 hafta kaldı. Araya girmeden alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin hücum anlamında da çok iyi bir takım olduğunu belirten Stephane Bahoken ise maça hazırlandıklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Antrenman

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika


13:20
Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement