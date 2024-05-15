Mondihome Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
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