Mondihome Kayserispor\'un Süresiz Transfer Yasağı Bulunmuyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, kulüplerinin süresiz transfer yasağı bulunmadığını bildirdi.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kulübün transfer yasağı aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Süresiz transfer yasaklarının bulunmadığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Son birkaç gündür kulübümüzün adı anılarak yapılan kasıtlı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bilmelerine rağmen kaynak gösterilmeden sırf itibarsızlaştırma adına yaptırılan haberlerin takipçisi olacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Süresiz transfer yasağımız yok. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumda."