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Mondihome Kayserispor'un Süresiz Transfer Yasağı Bulunmuyor - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor'un Süresiz Transfer Yasağı Bulunmuyor

Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, kulüplerinin süresiz transfer yasağı bulunmadığını açıkladı. Koç, son günlerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kulübün itibarsızlaştırma amaçlı yapılan haberlere karşı hukuki haklarını kullanacaklarını ifade etti. Koç ayrıca, geçmişten kalan 5 dosya ödemesinin yapılması durumunda yeni transferlerin tescil edilebileceğini söyledi.

Mondihome Kayserispor\'un Süresiz Transfer Yasağı Bulunmuyor
17.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:28
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, kulüplerinin süresiz transfer yasağı bulunmadığını bildirdi.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kulübün transfer yasağı aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Süresiz transfer yasaklarının bulunmadığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Son birkaç gündür kulübümüzün adı anılarak yapılan kasıtlı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bilmelerine rağmen kaynak gösterilmeden sırf itibarsızlaştırma adına yaptırılan haberlerin takipçisi olacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Süresiz transfer yasağımız yok. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumda."

Kaynak: AA
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