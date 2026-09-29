Montella, A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yenilmesi sonrası istifa etmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Montella, A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yenilmesi sonrası istifa etmeyeceğini açıkladı

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Montella, A Milli Takım\'ın İtalya\'ya 4-1 yenilmesi sonrası istifa etmeyeceğini açıkladı
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Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, istifa etmeyeceğini söyledi. Montella, üç günde bir bu seviyede oynamaya alışık olmadıklarını, ders çıkarıp öz güveni kaybetmeden yola devam etmeleri gerektiğini belirtti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, üç günde bir bu seviyelerde maç oynamaya alışık olmadıklarını ancak dersler çıkararak yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Bu takım 2,5 sene önce C Ligi'ndeydi, benimle birlikte B Ligi'ni kazandık ve şu an A Ligi'ndeyiz. Seviyeler tabii ki bu ligde farklı. Üç günde bir bu seviyede oynamak kolay değil, alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz, bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ilk yarıda tribündeki yerini terk etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda, İtalya 840 milyon avro, bizim 417 milyon avro. Maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyor gibi bir hava vardı, futbolcularıma kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. İlk 30 dakika maça çok kötü başladık, alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik. Islıklanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı reaksiyon gösterdik, 3-1'i yakaladık üzerine hemen 4-1 oldu. Böyle olunca da istediğimiz sonucu alamadık. Başkanla alakalı konuşmam gerekirse sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de fikir alışverişi yaparız. Futbolcularımızın ve bizim buradan dersler alıp, öz güveni kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz."

"A Ligi'nde tam kadro bir şekilde mücadele etmek isterdim, futbolcularımızın sadece benim değil hepimizin desteğine ihtiyacı var." sözlerini kullanan Montella, şöyle devam etti:

"Barış'ın performansıyla alakalı Kerem'i de katmak istiyorum, ikisi de kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Benim elimde olsa bu kadar çok pozisyon dışında oynayan, fedakarlık yapan oyuncuya desteklerimi esirgemem, heykellerini bile dikesim geliyor. Herkesin milli takımımıza sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. 2019'dan bu yana milli takım kadrosunda, kendi takımında sürekli oynayan ve gol krallığında listeye girebilen Türk forvet yok."

İtalyan teknik adam, kadroda yeni isimlere şans vermediği yönündeki bir eleştiri üzerine, "Yeni futbolcuları katmak bu seviyede çok kolay olmuyor, hemen atalım önünü kapatmaktansa kademeli entegre etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Kenan, Hakan, Mert Müldür yoktu ama sahada Orkun vardı. Uzun zamandır sakatlığı vardı her şeye rağmen kalıp fedakarlık yapmak istedi. Bu seviyede zorlamak yerine, günden güne entegrasyonu sağlayıp hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Montella'dan istifa sorusuna yanıt

Montella, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum önemli fırsatlarım varken bile gitmedim, burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor. Yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz ama futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim, kesinlikle onlarla buralara kadar nasıl geldiysek, böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemimiz yok." yanıtını verdi.

Oyuncularının ikinci yarıda gösterdiği reaksiyondan dolayı gurur duyduğunu aktaran Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Islıklamalar olabilir ama Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları ilk yediğimiz golde beni derinden üzdü. Futbol hatalar oyunu, herkes hata yapabilir, desteklemek yerine aşağıya çekmek ne kadar mantıklı. Şenol Güneş ve Fatih Terim'in C ve B Ligi'nde mücadele ettiğini söylediniz, böyle büyük iki hocanın o durumlarda mücadele vermesinden dolayı A'dan B'ye geçersek de kimse bana kızmaz diye düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalara inanıyoruz, futbolcularımızın sonuna kadar arkasındayız ve sonuna kadar mücadele vereceğiz. Şunu net olarak görebiliyoruz, bu tarz seviyelerde oynadığınızda zihinsel rejenerasyonun fiziksel rejenerasyon kadar değerli olduğunu gördük. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bilinçaltınızda bu tarz maçlara yüzde yüz konsantre olmazsanız, bireysel olarak değil takım halinde bazı şeyleri eksik yapmaya başlıyorsunuz bazı müdahalelere geç kalıyorsunuz ve takım halinde etkileniyorsunuz. Bunu eksiklik olarak görüp ders çıkarıp daha iyisini yapabiliriz. Islıklanmayla alakalı ilk 30 dakikada hak ettiğimizi düşünüyorum ama ondan sonra biraz abartıldığını düşünüyorum. Herkesin ayaklarının yere basması gerekiyor. Bazen havaya girmememiz gerekiyor, bilinçaltını biraz daha iyi yönetebiliriz, bu stadyumda oluşabilecek tutkuyu biliyorduk. Kolay bir maç havası hiçbir zaman oluşturmamamız ve eksiklerimizi bilerek hareket etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA
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