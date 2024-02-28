Montella, Ankaragücü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Montella, Ankaragücü'nü ziyaret etti

Montella, Ankaragücü\'nü ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden kulüplere yaptığı ziyaretlere MKE Ankaragücü ile devam etti. Montella, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve ekibi ile bir araya gelerek takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Montella, Ankaragücü takımı ile fotoğraf çektirdi ve Belözoğlu tarafından üzerinde adının yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye edildi.

28.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden kulüplere yaptığı ziyaretlere MKE Ankaragücü ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasını Eryaman Stadyumu'nda takip eden İtalyan teknik adam, bugün Beştepe Tesisleri'ne gitti.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve ekibi ile bir araya gelen Montella, görüşmede takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izleyen İtalyan teknik adam, ziyaretinin sonunda Ankaragücü takımı ile fotoğraf çektirdi.

Başkent temsilcisinin teknik direktörü Belözoğlu, ziyaretin anısına Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.

Kaynak: AA

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