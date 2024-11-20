Montella: 'Bugün futbolun az oynandığı bir maçtı' - Son Dakika
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Montella: 'Bugün futbolun az oynandığı bir maçtı'

Montella: \'Bugün futbolun az oynandığı bir maçtı\'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, maçın zemin şartlarının kötü olduğunu ve futbolcuların sonuna kadar mücadele ettiğini belirtti.

20.11.2024 01:48  Güncelleme: 02:35
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bugün futbolun az oynandığı bir maç oldu. Saha zemini bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Sonuna kadar mücadele ettiler" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Vincenco Montella, "Bugün futbolun az oynandığı bir maç oldu. Saha zemini bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Sonuna kadar mücadele ettiler. Biz teknik kapasitesi daha yüksek bir takımız. Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.

'SON SENEMİZLE ALAKALI MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM'

Bugün istedikleri sonucu alamadıklarını ama genel olarak son seneden memnun olduğunu dile getiren Montella, "Ben son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün saha şartlarından dolayı alıştığımız etkinliği sergileyemediğimiz bir maç oldu. Böyle bir skor ortaya çıktı. Mart ayında play-off oyanayacağız. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Dünya Kupası hedefimiz de var. Gelişecek oyuncularımız var onlar geliştikçe biz de daha fazla güçlü olacağız" sözlerini sarf etti.

'BUGÜN SAHADA FUTBOL MAÇI YOKTU'

Saha zemini ve şartların alışılmışın dışında olduğunu belirten Montella, "Galler maçında devamlılığımız vardı. Topa sahipken ve değilken yarattığımız pozisyonlar oldu. Sadece gol atamadık. Bugün sahada futbol maçı yoktu. Saha, zemin şartları gerçekten alışılmışın dışındaydı. Rakibimiz her şutta gol attı. Tek fark bu. Biz kırılma anlarında gole yaklaşamadık. Yarattığımız pozisyonlara rağmen gol atamadık. Bugün takımımla daha fazla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Tabii ki üzüntülüyüz. Mart ayına kadar gelişmeye açık futbolculara sahibiz" dedi.

İtalyan teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Samet'te bir sıkıntı yoktu. Kurguda sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu için Emirhan'ı tercih ettik. Metotlarımızın çoğu tekniğe dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik oynayacağımız futbol alışılmışın dışında olurdu."

'BİZ KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kendi futbol anlayışlarıyla devam edeceklerini aktaran Montella, "Bence rakip önemli değildi. Sadece bir mağlubiyetten sonra heyecanımızı, dengemizi, iştediğimizi, arzumuzu, ruhumuzu ve milletimizin sevgisini kaybetmememiz gerekiyor. Futbolda bunlar çok önemli dengeler. Biz kendi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

'HAKAN'IN EKSİKLİĞİ HER TAKIMDA HİSSEDİLİR'

Hakan Çalhanoğlu'nun Karadağ'a karşı forma giyememesi ve milli takım jenerasyonundan bahseden Vincenzo Montella, "Hakan'ın eksikliği her takımda hissedilir. Futbolda öngörülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takımın hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur. Her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, daha iyi olacaklar. Zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz. Ben gelmeden B Grubu'na çıkmıştık. Özel bir yolculuk yaptık. Bu yolculukta gelişmeye devam ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için acele ederiz. Sabırlı şekilde adım adım ilerlemeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Montella: 'Bugün futbolun az oynandığı bir maçtı' - Son Dakika

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