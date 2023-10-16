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Bu kadarını kimse beklemiyordu! Montella'nın A Milli Takım tarihine geçmesi için 2 maç yetti - Son Dakika

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Montella'nın A Milli Takım tarihine geçmesi için 2 maç yetti

Son Güncelleme: 16.10.2023 00:38

Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takımımız, 6. kez Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı. Takımın yeni patronu Vincenzo Montella, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Takımımız, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Bu başarıyla Vincenzo Montella da bir ilke imza atmayı başardı.

"6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAYIZ"

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

EURO 2020'DE PORTEKİZ'E ELENDİK

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

EN BÜYÜK BAŞARI EURO 2008'DE

Milliler, en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, Almanya'ya mağlup olarak elendi. A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bu kadarını kimse beklemiyordu! Montella'nın A Milli Takım tarihine geçmesi için 2 maç yetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadarını kimse beklemiyordu! Montella'nın A Milli Takım tarihine geçmesi için 2 maç yetti - Son Dakika
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