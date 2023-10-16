Bu kadarını kimse beklemiyordu! Montella'nın A Milli Takım tarihine geçmesi için 2 maç yetti

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Takımımız, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Bu başarıyla Vincenzo Montella da bir ilke imza atmayı başardı.

"6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAYIZ"

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

EURO 2020'DE PORTEKİZ'E ELENDİK

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

EN BÜYÜK BAŞARI EURO 2008'DE

Milliler, en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, Almanya'ya mağlup olarak elendi. A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.