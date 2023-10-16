Montella'dan Türk halkını mest eden sözler: Gurur duyuyorum

Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'ü garantileyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İtalyan hoca, " Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz" dedi.
Avrupa Şampiyonası hedefleriden bahseden Montella, "En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
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