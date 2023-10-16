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Montella'dan Türk halkını mest eden sözler: Gurur duyuyorum - Son Dakika

Montella'dan Türk halkını mest eden sözler: Gurur duyuyorum

Son Güncelleme: 16.10.2023 01:44

Vincenzo Montella, Letonya'yı 4-0 yenerek elde edilen galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, ''Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor'' dedi.

Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'ü garantileyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Montella'dan Letonya maçı sonrası ilk sözler: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

"GURUR DUYUYORUM"

İtalyan hoca, " Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz" dedi.

Montella'dan Letonya maçı sonrası ilk sözler: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

"EURO 2024'TE EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Şampiyonası hedefleriden bahseden Montella, "En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Montella'dan Letonya maçı sonrası ilk sözler: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vincenzo Montella, Almanya, Türkiye, Letonya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'dan Türk halkını mest eden sözler: Gurur duyuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Montella'dan Türk halkını mest eden sözler: Gurur duyuyorum - Son Dakika
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