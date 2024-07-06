Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

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2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

06.07.2024 20:45  Güncelleme: 20:58
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

4 MAÇTA 1 KERE YENİLDİK

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDA SON 16 TURUNU RAHAT GEÇTİ

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

GÖZLER İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇINDA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

Montella\'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11\'ler belli oldu

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Son Dakika Spor Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ankara null: haydi aslanlar gururlandirin bizi 39 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 11re gerek yok 10 kişi bile olsa alacağız bu maçı 31 6 Yanıtla
  • kamer tekeş: surpriz tercihler derken?? yemin ederim ezbere basliklar atiyosunuz!! 31 2 Yanıtla
    Gursel kalen: Ardan’nın 11 de olması süpriz. Son 10 dakikanın oyuncusu veya yedek kulübe oyuncusu. 9 17
  • mustafa sagdic: supriz 11 derken ?? hangi oyuncu supriz 23 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Süpriz nerede. Klasik kadro sadece cezalular yok. 10 1 Yanıtla
    Gursel kalen: Arda süpris. Normalde son 10 dakika oynaması gerekiyor 3 14 barış özcan: Ya Gürsel misin nesin, Real Madrid de oynayan adama bunu diyorsan futbol ile ilgili yorum yapma komik oluyor çünkü :) 4 1 ayhan kından: Ardanin 2 goldede payi buyuk neden son 10 Dk 0 1 Gursel kalen: BARIŞ ÖZCAN: Arda Real Madrid’de oynamıyor yedek kulübesinde bekliyor sen yanlış biliyorsun. 0 0
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SON DAKİKA: Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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