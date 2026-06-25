Montella İstifa Etmeyecek

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımının ikinci maçlar sonunda 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Turnuvada hiçbir iddiası kalmayan Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında Türkiye saatiyle Cuma sabahı 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak.

Çarşamba günü maçın oynanacağı Los Angeles Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, Türkiye'nin tarihte ilk kez aynı teknik direktörle üst üste hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlattı.

Çok motive olduğunu dile getiren İtalyan teknik direktör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve futbolcuların desteğinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim."

Türkiye D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. İkinci maçta Paraguay'la karşılaşan Ay Yıldızlılar bu maçtan da 1-0 mağlup ayrıldı.

Ay Yıldızlılar turnuva öncesinde D Grubu'nun favorisi olarak gösteriliyordu. Hatta birçok futbol insanı kadrosu ve yıldızları itibarıyla Türkiye'nin turnuvada da sürpriz yapabileceğinden bahsediyordu.

Rakipleri savunmaya yaslanırken Türkiye iki maçta da topa hakim olan taraftı. İki maçta toplamda 60'dan fazla şut atan takım bir türlü golü bulamadı.

Montella ise kadro tercihleri, taktik dizilim ve oyuncu değişiklikleri gibi birçok konuda futbol yazarlarının eleştirisiyle karşılaştı.

Birçok futbol yorumcusu ABD maçının Montella'nın Türk milli takımının başında çıkacağı son maç olacağını savundu.

Hacıosmanoğlu bir önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Montella'ya :

"Hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Kulüplerde devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor. İki gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla değişmeyiz. Hocamıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız."

Montella, basın toplantısında Dünya Kupası'na katılma hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi ve "Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Kolay olmayacak. Biz en güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz" dedi.

'Takımımız çok yaklaştı ama başaramadı'

Montella mağlubiyetle sonuçlanan iki maçın istatistiklerinden övgüyle bahsetti.

Takım bu iki maçta toplam 62 şut attığını, ceza sahası içinde 590 kez ve 341 kez de rakip ceza sahası çevresinde aksiyonda bulunduklarını söyledi.

Ortalama topa sahip olmada ikinci maçlar sonunda turnuvada ikinci sırada olduklarının altını çizdi ve "Dikine oyun paslarında İspanya'nın ardından ikinci sıradayız. Gol fırsatlarında ve korner sayısında üçüncü sıradayız" dedi ve ekledi:

"Futbol tabii ki gol atma sanatıdır, bunu biliyoruz. Takımımız çok yaklaştı ama başaramadı."

İtalyan teknik adam ABD maçı için taraftarlarından destek istedi.

Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretinin bu turnuvayla son bulduğunu kaydeden Montella, "Burada olmamız da çok iyi. Gelecekte daha iyisini yapacağız. 24 yıl Dünya Kupası'ndan uzak kalmamız yetmedi mi? Birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmeliyiz, ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz" diye konuştu.

Kenan Yıldız: Turnuvayı galibiyetle kapatmak istiyoruz

Montella ile birlikte basın toplantısına katılan Kenan Yıldız, turnuvada alınan iki mağlbuiyeti takım içinde tartıştıklarını belirtti.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un genç yıldızı, iyi de oynasanız, kötü de oynasanız bazen sonucun değişmeyebileceğini dile getirdi ve "İyi takımlarla karşılaştık ama kaybetmiş olmamız üzücü. Umarım turnuvayı gururlu bitireceğimiz bir maç oynarız" dedi.

Hem Avustralya'nın hem de Paraguay'ın savunmasını öven Yıldız, "Hattı geriye kurdular. Biz bu savunmaları geçerek gol atmaya çalıştık ama beceremedik. Eminim ki üçüncü maçta gol atacağız" diye konuştu.