Montella: 'Kerem ruhunu bıraktı'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem bugün sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Avustralya'nın iyi bir maç oynadığını belirten Vincenzo Montella, "Biz zaten bunları biliyorduk. Fakat bunları bir şekilde aşamadık ve gol atamadık. Çok iyi oynadılar. Yüzde 78 oranında top hakimiyeti bizdeydi. 30 tane şutumuz da vardı. Şanslı olmadığınız zaman bu şekilde bitiyorsunuz. Son aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak çok önemli. Atmaya çok yaklaştık ama savunmayı aşmak zor oldu. Aynı zamanda savunmaları uzun boyluydu. Bu tip rakiple mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çok iyi oynadılar" diye konuştu.

'KEREM BUGÜN SAHADA RUHUNU BIRAKTI'

Eleştirilere her zaman saygı duyduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem bugün sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi. Gol atamayınca şöyle, böyle dememek gerekiyor. Can'ı forvet arkasında daha iyi görüyorum. Ancak Arda'yı merkeze çekince oyunda tutmak istedim. Farklı bir şeyler yapmak istedik. Barış'ın açık alan bulduğunda güçlü olabileceğini biliyoruz. Bu taktik belli durumlarda iyi işliyor. Kenan'ı sokmak istedim. Kenan'ı oraya almamızın sebebi, rakibimiz alan daralttığı için Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Kenan'ın dar alanda efektif olacağını düşündüğümüz için o şekilde tercih ettik" ifadelerini kullandı.

'İSTEDİĞİMİZİ ELDE ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Mağlup durumdayken Mert Müldür ve Salih Özcan'ın oyuna dahil olmalarıyla ilgili gelen soru üzerine Montella, şöyle konuştu:

"O anda değerlendirmelerimize göre kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakibimiz hızlı çıkıyordu. O anda hamleyi yapmak durumunda olduk. Arda ve Hakan uzun zamandır 90 dakika oynamadılar. Yanlarına enerji katabilecek oyuncular koymamız gerekiyordu. Farklı kombinasyonlar denedik. Şutlarımız oldu. Girmeyince, olmuyor. 30 şutumuz var. Daha zamanımız var. O yüzden istediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

'ÖNEMLİ OLAN İNANCIMIZI KAYBETMEMEMİZ'

Rakiplerini küçümsemediklerini ve büyük saygı duyduklarını belirten Montella, "Avustralya'ya büyük saygım var. Ben onların bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Özelliklerini en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Gol atma konusunda başarılı oldular. Kimse burada Avustralya'nın başarısınız olduğunu düşünmüyor. Kolay olacağını düşünmedik. Onların maçlarını takip ediyorduk. Teorik olarak kolay olacağı görülebilirdi ama gerçekten öyle olmuyor. Burada önemli olan inancımızı kaybetmememiz" dedi.

Arda Güler'in sağ kanada daha yakın oynadığı ve bu konuda taktiksel bir hata yapıp, yapmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Montella, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bence ortada oynadı. Sağ kanattan çok ortada oynadı. Arda ortada daha iyi oynayan bir oyuncu. Özellikleri böyle zaten. Şut atabilir, asist yapabilir. Her zaman strateji oluştururken oyuncunun en iyi oynayabileceği pozisyonda oynamasını ön plana alırım. En azından böyle yapmayı deniyorum."