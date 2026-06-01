Montella: 'Milli Takım İçin Bütün Enerjim'

01.06.2026 23:45
A Milli Takım, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi; Montella, tempolu oyunun önemini vurguladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Maçtan önce yaptığı 'Kuzey Makedonya, Avustralya ile benzer futbol oynuyor' benzetmesinin hatırlatılması üzerine Montella, "Hiçbir takım birebir olmaz. Benzerliklerin olduğunu bildiğimiz için Makedonya'yı seçmiştik. Bu maçta tempolu oynamak çok önemliydi. Futbolcularımızın sahada ciddiyetini gördüğümde memnun kaldım. Burası milli takım olduğu için her maç çok ciddi. Makedonya çok organize bir takım. Bundan önce seyrettiğimiz maçlarda kolay kolay maçtan kopan bir takım değil. Biz bu akşam erkenden gol bulduğumuz için tabii ki mutluyuz. Çok dengeli bir takıma sahipler" sözlerini sarf etti.

'ONLARI YÜZDE 100'E YAKIN DURUMA GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Sakat oyunculardan bahseden Montella, "İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız var. Kenan, Hakan, Kerem... Kerem sakatlıktan yeni çıktı. Arda da onlardan bir tanesi. Bugün onun açısından önemli bir yarım saat gördük. Ferdi de ufak bir sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık ona. Onların yüzde 100'e yakın duruma getirmeye çalışacağız" dedi.

'BEN OYNAMIYORUM ŞANSLIYIM O KONUDA'

Amerika'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nda sıcak bir hava olacağıyla ilgili konuşan Montella, "Umarım tabii ki herkes yüzde 100 olur. Bazı oyuncular için beklememiz gerekebilir. Ben oynamıyorum şanslıyım o konuda. Futbolcularımız oynayacak. Bizi etkilemeyecek. Hemen alışmamız gereken bir konu. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kadrodaki genç oyuncuların performansını değerlendiren Vincenzo Montella, "Performanslarından memnunum. Beklentimizin dışında bir şey olmadı. Böyle performans vereceklerini biliyorduk. Kendi kulüplerinde de zaman almaya başlayan oyuncularımız. Onlar için mutlu oluyorum" sözlerini kullandı.

İtalyan teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Strateji geliştirirken ben bütün futbolcularımı düşünüyorum. Bütün oyuncularımızın farklı özellikleri var. Maçtan maça her seferinde değiştirebiliyorsunuz. Ben sadece şimdiki zamanı değil geleceği de planlamaya çalışıyorum. Can Uzun ikinci ligde oynamadığı dönemde de milli takıma çağırıyordum. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımındayken çağırmıştım mili takıma. Can Uzun ve Deniz Gül benimle oynamaya başladı. Onlara inanıyorum. İnanmasam burada olmazdılar."

'BÜTÜN ENERJİM MİLLİ TAKIM İÇİN'

Tek düşüncesinin milli takım olduğunu belirten Montella, "Bütün enerjim milli takım için. Menajerime de söyledim. 'Biri ararsa bana getirme' dedim. Bütün düşüncem milli takım. Bütün enerjimi buraya fokusladım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

