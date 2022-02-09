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Monterrey, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5. oldu - Son Dakika

Monterrey, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5. oldu

09.02.2022 18:25
Monterrey, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5. oldu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira Abu Dhabi'yi 3-1 mağlup eden Meksika temsilcisi Monterrey, 5'inci oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira Abu Dhabi'yi 3-1 mağlup eden Meksika temsilcisi Monterrey, 5'inci oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası 5'incilik karşılaşmasında Monterrey ile  Al Jazira Abu Dhabi karşı karşıya geldi. Al Nahyan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Meksika temsilcisi hızlı başladı. 4'üncü dakikada Zayed Sultan kendi kalesine attığı golle öne geçen Monterrey, 11'inci dakikada daha önce Eskişehirspor forması giyen Rogelio Funes Mori'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. 25'inci dakikada sahneye çıkan Cesar Montes, takımının 3'üncü golünü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı: 3-0.

Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Al Jazira Abu Dhabi'de Bruno attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Bruno'nun attığı golde asisti yapan isim ise daha önce Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby oldu. Bruno'nun bu golü yeterli olmadı ve rakibini 3-1 mağlup eden Monterrey, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 5'inci sırada tamamladı.

Öte yandan turnuvanın yarı final mücadelesinde bugün 19.30'da Al Hilal Riyadh ile Chelsea karşı karşıya gelecek.


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Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Sonora, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Monterrey, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5. oldu - Son Dakika Spor


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