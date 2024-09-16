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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu B Kategorisi'nde Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü birinci oldu.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, turda B kategorisi 4. ve son ayak müsabakaları, TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı.

Organizasyonda Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü ve 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden 88 oyuncu mücadele etti.

Turnuva sonunda puanlar toplandı ve bir genel klasman tablosu oluşturuldu. Oluşturulan genel klasman tablosuna göre; B kategorisinde Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü toplamda 87 puanla birinci, İstanbul Golf Kulübü 79 puanla ikinci, Ankara Golf Kulübü ise 68 puanla üçüncü oldu.