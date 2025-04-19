Morais: Galatasaray Maçı Adil Bir Sonuçtu - Son Dakika
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Spor

Morais: Galatasaray Maçı Adil Bir Sonuçtu

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Morais, Galatasaray karşısında 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

19.04.2025 00:33
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçındaki skorun adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Morais, "Maç beklediğimiz gibi yoğun başladı. Oyuncularım iyi efor sarf etti. İlk 20 dakikada savunmamız oyunu tutmayı başardı. Bu dönemde ceza sahamız çevresinde büyük bir hareketlilik vardı. Takımın oyunu kontrol edebildi. 30. dakikada duran toptan yediğimiz golle 1-0 geri düştük. İlk golü yedikten sonra oyunumuza devam etmeye çalıştık. Ofansif aksiyonlarda geçişler aradık ama Galatasaray uyanık kaldı. Savunmadaki dengeleri iyiydi ve geçişlere izin vermediler. İkinci yarı orta sahayı kalabalıklaştırıp topa sahip olmak istedik. Merkezden hareketlenmelerini durdurmaya çalışacaktık. İlk yarıya göre orta alanı kontrol edebildik. Ofansif olarak üretken değildik. Galatasaray da aynı dikkati korudu. İkinci golü yine bir duran top sonrası kalemizde gördük. Galatasaray adına sonucun adil olduğunu düşünüyorum. Onları bundan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. İyi bir karakter gösterdiler, sonuna kadar denediler. Kolay bir maç değildi. Sürekli takımını iten 50 bin taraftarın önünde mücadele etmek kolay değildi. Oyuncularımın gösterdiği efordan çok memnunum." diye konuştu.

Morais, kalecileri Diogo Sousa'nın performansını överek, "Kalecimiz Diogo'nun çok fazla çalışması, mesai yapması gerekti. Birçok fantastik kurtarışa imza attı. Bodrum FK'de ilk kez böyle bir kaleci performansına ihtiyaç duyduk. Bu da maçın özeti gibi. Kalecimiz özellikle Diogo'yu tebrik etmem gerekiyor. Maçın adamı seçecek olsam muhtemelen kalecimiz Diogo olurdu." ifadelerini kullandı.

"Mourinho'nun şampiyon olmasını istediğimi söylerken kimseyi incitmek istemedim"

Jose Morais, geçen haftalarda Jose Mourinho'nun şampiyon olmasını istediği yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Sadece arkadaşım olduğu için kendisinin kazanması yönünde bir temennide bulunmuştum." dedi.

Daha önce birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile olan arkadaşlığından dolayı Galatasaray'a karşı farklı motivasyonla hazırlandığı şeklindeki iddialar olduğunun sorulması üzerine 59 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Her maça aynı motivasyonla hazırlanıyorum. Benim için kime karşı oynadığımızın bir önemi yok. Profesyonel bir teknik adam olarak her maça kazanmak için çıkıyorum. Bazen bu mümkün olmuyor. Fenerbahçe maçında kaleci Rüzgar ile oynamak zorunda kaldım. Kendisi 18 yaşında ve kariyerinde hiç profesyonel maçı yoktu. Ben her oyuncuma güvenirim. Fenerbahçe müsabakasından bir hafta önde as kalecimiz Diogo sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Ben hakeme gidip, 'Diogo'ya sarı kart gösterin.' demedim. Pozisyon gereği bir kart gördü. İkinci kalecimiz Gökhan hala sakat. Üçüncü kalecimiz Kerem'in maçtan 2 gün önce antrenmanda omzu çıktı. O nedenle ameliyat olmak zorunda kaldı. O nedenle dördüncü kalecimiz 18 yaşındaki Rüzgar kariyerindeki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkmak zorunda kaldı. Yapabileceğimiz çok şey yoktu."

"Takımım için en iyi ihtimalleri sahaya sürmeye çalışıyorum." diyen Morais, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her oyuncu benim için önemli. Onlara güvendiğim için forma veriyorum. 2016'da da Türkiye'de Antalyaspor'u çalıştırmıştım. O dönem Inter'de birlikte çalıştığım Wesley Sneijder Galatasaray'da oynuyordu. Galatasaray'ın bir Avrupa maçında kazanması için dua ettim, tezahüratlar yaptım. Çünkü Sneijder benim arkadaşım. Arkadaşlarınızın kazanmasını istersiniz. Mourinho'nun şampiyon olmasını istediğimi söylerken kimseyi incitmek istemedim. Sadece arkadaşım olduğu için kendisinin kazanması yönünde bir temennide bulunmuştum. Bugün Morata da Galatasaray'da oynuyor. Kendisini Real Madrid'den beri tanıyorum. Onun için de mutluyum. O kazandığı zaman da mutlu oluyorum. Burada oturan herkes kadar dürüst olduğumu söyleyebilirim. Dürüstlük üzerine kurulu bir hayat felsefem var. İşimi yapmak için buradayım, oyun oynamak için değil. Ayrıca Bafetimbi Gomis ile Al Hilal'de birlikte çalıştım. Orada birlikte şampiyonluk yaşadık. Sonrasında Gomis Galatasaray'a geldi. Onun da başarılı olması isterim. Bu lafı bir anlam yükleyerek söylemedim. Kimseyi provoke etmek istemem. Herkese saygı duyarım. Türk futbolunun paydaşları saygıyı hak ediyor. Olayın bu tarz bir yere gelmesi beni üzdü. Bir örnek daha vereceğim. Beşiktaş'ta çok fazla Portekizli oyuncu var. Bazıları benim tuttuğum Benfica'da oynamış. Oyuncuları da çok uzun zamandır tanıdığım için Beşiktaş'ın da maçlarını kazanmasını isterim. Tanıdığım ve sevdiğim insanlar oynuyor."

Oyuncularının çok iyi çalıştığını aktaran Morais, "Oyuncularımla ilgili olumsuz bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü oyuncularım gerçekten çok iyi efor sarf ediyorlar. Fenerbahçe, Trabzonspor veya diğer maçları kazanamadığımızda belki de ben yeteri kadar iyi değildim. Oyuncularımı bütün kalbimi destekliyorum. Şu anda bu gruba sahibim ve onlarla en iyisini yapabilmek için mücadele ediyorum. Onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Şu andaki oyuncu grubundan memnunum ve onlarla çalışmaktan çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Morais: Galatasaray Maçı Adil Bir Sonuçtu - Son Dakika

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