Morais: 'Oyuncularım sürekli kazanma arayışındaydı' - Son Dakika
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Spor

Morais: 'Oyuncularım sürekli kazanma arayışındaydı'

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12.04.2025 23:26
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- Jose Morais: "Oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, evinde Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Mücadeleye iyi başladığımızı söyleyebilirim. Özellikle maçın başında 1-2 tane pozisyon vardı, bitiricilik noktasında daha iyi olsaydık belki gol çıkarabilirdik. Hava değişimi oyunumuzu oldukça etkiledi. İlk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmurla birlikte Antalya'nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü orada biraz kaybetmeye başladık. Bir duran pozisyon sonrasında Antalyaspor üst üste 2 pozisyon birden buldu. İlk yarıda maalesef gol bulmayı başaramadık. Havanın düzelmesiyle birlikte ikinci yarı gol aramaya devam ettik. 1 gol bulduk ofsayt şüpheli gibiydi benim için ama sonuçta karar verildi, golümüz geçersiz sayıldı. İki takım da bugün 3 puan için mücadele etti. O açıdan ortada bir maçtı. Bugün takım olarak istediğimizi yapamadık, takımım ve oyuncularım maçı kazanmak için sürekli arayış içerisindeydi. Kazanmak için denedik ama golü bulamadık, kabullenmemiz gerekiyor ki ortada 1 puan var ama oyuncularımın genel performansından memnunum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Antalya, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Morais: 'Oyuncularım sürekli kazanma arayışındaydı' - Son Dakika

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