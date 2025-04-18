Morais: 'Takımım iyi efor gösterdi' - Son Dakika
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Spor

Morais: 'Takımım iyi efor gösterdi'

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray karşısında oyuncularının çabasını övdü.

18.04.2025 23:59
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BODRUM FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Takımım bu maçta iyi efor gösterdi" dedi.

Bodrum FK, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklamalarda bulundu.

İyi hazırlandıklarını belirten Morais,"Galatasaray maça yoğun başladı. Ama buna rağmen oyuncularım iyi bir oyun sarf ettiler ve oyunu tuttuklarını düşünüyorum. Takımım bu dönemde iyi efor gösterdi ama sanıyorum 29-30'uncu dakikada duran toptan yediğimiz golle geriye düştük. Detaylara bakarken golü yemiş olduk. Bu detayları gösteren bir durumdur" dedi.

İlk golü yedikten sonra takımın oyundan kopmadığının altını çizerek, "Geçişler aradık. Ancak Galatasaray bize karşı uyanık kaldı. Geçişe izin vermediler. 1-2 pozisyon yakalayabilirdik. Galatasaray bize izin vermedi. Ortayı kalabalıklaştırmak ve topa sahip olmak istiyorduk. 2'inci yarı etkili geçişlerini engellemek istedik ve ilk yarıya göre kontrol edebildik. Yaratıcı değildik ama savunma dikkatini korudu. 2'nci golde duran toptan geldi. 90 dakikada duran toplardan gol yedik. Sonucun adil olduğunu düşünüyorum. Kendi oyuncularımı tebrik ederim. Onlar sonuna kadar denediler. Zor maçtı ve 50 bin kişi önünde oynamak kolay değildi. Ben oyuncularımdan memnunum" ifadelerini kullandı.

Kalecisi hakkında hep böyle bir kaleciye ihtiyaç duyduğunu dile getiren teknik adam, "Özellikle bir konuda şunu söyleyeyim. Kalecimizin çok fazla mesai yapması gerekti ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Burada olduğumdan beri böyle kaleciye ihtiyaç duydum. Kalecimize özellikle teşekkür ederim. Maçın adamı oydu" dedi.

Fenerbahçe Teknik direktörü ile arkadaşlığı sebebi ile ilgili çıkan haberler hakkında "Öncelikle her maça aynı motivasyon ile hazırlanıyorum. Kimle oynadığımın önemi yok. Ben profesyonelim ve her maçı kazanmak istiyorum. Bu her zaman mümkün değil. Fenerbahçe maçında Deniz ile oynamak zorundaydım. Her oyuncuma güveniyorum. Fenerbahçe maçında 1'inci kalecim önceki maçta sarı kart gördü 2'nci kalecimiz sakat ve oda oynayamazdı. Diğer kalecimiz de antrenmanda sakatlandı ve 4 gün önce ameliyat oldu. Rüzgar ilk maçına Fenerbahçe'ye karşı çıkmaz zorunda kaldı. Ama bugün Ege ile oynadık. Puşkaş oynayamadı. En iyi oyuncularımı kullanmak istedim. Onlara güveniyorum. Başka örnek verebilirim Antalya'yı çalıştırdığım zaman Sneijder eskiden beraber çalıştığım oyuncuydu ve Galatasaray Avrupa maçında kazansın diye dua ettim. Sneijder benim arkadaşım ve arkadaşımın kazanmasını isterim. Arkadaşlarımın kazanması yönünde temennim bulunmuştur, Morata için mutluyum. Olayları böyle yorumlayabilirim. Şunu söyleyebilirim herkes kadar dürüstüm ben işimi yapmak için buradayım. Örnek ben Gomis ile beraber çalıştım ve o Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray'ın kazanmasını istemiştim. Onun olduğu yerde başarılı olmasını isterim. Herkese saygı duyuyorum Türk futbolundaki herkes saygıyı hak eder. Olayın buralara gelmesi beni üzdü ama samimi söylediğim bir şeydi. Beşiktaş'ta çok Portekizli oyuncu var o nedenle onları tanıyorum ve Beşiktaş'ın kazanmasını isterim. Her takım için geçerli arkadaşlarınızı daima desteklersiniz" dedi.

Kadro konusunda açıklama yapan teknik direktör, "Son dakikalarda Puşkaş'ı oyuna aldık ama daha önce bu kadro ile bu şekilde oynadığımız maçlarda bazen kazandık bazen kaybettik. Maçlar arasında farklılıklar var. Mana aramaya gerek yok. Her gün herkesle gruplar halinde çalışıyoruz. Bazen iyi oynuyoruz kazanıyoruz bazen kazanamıyoruz. Oyuncularım çok iyi efor sarf ediyor. Ben iyi olmayabilirim. Fenerbahçe maçında ve Trabzonspor maçında da ben belki iyi değildim. Oyuncularımı tüm kalbimde destekliyorum. Oyuncu grubumdan memnunum Orta sahada alternatifim yoktu" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

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