Morata\'nın Golü Galatasaray\'ı Rahatlattı

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Antalyaspor maçıyla sarı-kırmızılılarla bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Morata gollerin 2'sini ligde, 1'ini kupada kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata attı. Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıda topun başına geçen Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Penaltı kararı verildikten sonra Victor Osimhen, kullanması için topu Morata'ya bıraktı.

32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. İspanyol futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Alvaro Morata, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL