Motolux 68 Aksarayspor 1. Sırada - Son Dakika
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Motolux 68 Aksarayspor 1. Sırada

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor 12. hafta sonunda lider konumda.

17.11.2024 17:16
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, 12. haftanın sonunda ilk sırada yer aldı.

Bugün yapılan maçlarla sona eren 12. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR12101127101731
2.SERİK BELEDİYESPOR1293029111830
3.MENEMEN FK129122171428
4.BUCASPOR 1928128221710726
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR1273222121024
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ126331910921
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR126241917220
8.ARTI DEĞER VAN SPOR FK125341613318
9.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ124531717017
10.KARAMAN FK124351614215
11.ANKARA DEMİRSPOR123541717014
12.SOMASPOR124171719-213
13.MERKÜR JET ERBAASPOR122371022-129
14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU12228717-108
15.BELEDİYE DERİNCE SPOR12156822-148
16.NAZİLLİ SPOR121381226-146
17.DİYARBEKİR SPOR12057620-145
18.GİRESUNSPOR12129521-165

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Motolux 68 Aksarayspor 1. Sırada - Son Dakika

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