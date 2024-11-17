Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, 12. haftanın sonunda ilk sırada yer aldı.
Bugün yapılan maçlarla sona eren 12. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|12
|10
|1
|1
|27
|10
|17
|31
|2.SERİK BELEDİYESPOR
|12
|9
|3
|0
|29
|11
|18
|30
|3.MENEMEN FK
|12
|9
|1
|2
|21
|7
|14
|28
|4.BUCASPOR 1928
|12
|8
|2
|2
|17
|10
|7
|26
|5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|12
|7
|3
|2
|22
|12
|10
|24
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|12
|6
|3
|3
|19
|10
|9
|21
|7.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|12
|6
|2
|4
|19
|17
|2
|20
|8.ARTI DEĞER VAN SPOR FK
|12
|5
|3
|4
|16
|13
|3
|18
|9.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|12
|4
|5
|3
|17
|17
|0
|17
|10.KARAMAN FK
|12
|4
|3
|5
|16
|14
|2
|15
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|3
|5
|4
|17
|17
|0
|14
|12.SOMASPOR
|12
|4
|1
|7
|17
|19
|-2
|13
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|12
|2
|3
|7
|10
|22
|-12
|9
|14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|12
|2
|2
|8
|7
|17
|-10
|8
|15.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|12
|1
|5
|6
|8
|22
|-14
|8
|16.NAZİLLİ SPOR
|12
|1
|3
|8
|12
|26
|-14
|6
|17.DİYARBEKİR SPOR
|12
|0
|5
|7
|6
|20
|-14
|5
|18.GİRESUNSPOR
|12
|1
|2
|9
|5
|21
|-16
|5
Son Dakika › Spor › Motolux 68 Aksarayspor 1. Sırada - Son Dakika
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