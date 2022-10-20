Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 bin 186 metrelik Serres pistinde 21-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Mert Konuk, Hüseyin Karakaya, Murathan Yiğit Yıldız, Can Başar, Onur Işık, Taha Işık, Adem Işık , Cafer Çömlek, Muammer Nuri Karakaya, Barış Alsancak, Furkan Eryılmaz, Demir Demircinik, Altuğ İnan, Şahin Karadayıoğlu, Harun Akgün, Yunus Erçelik ve Furkan Tahsin Idgü yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nda 17 milli sporcu yarışacak - Son Dakika

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