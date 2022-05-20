Motosiklet sporlarında hafta sonu "Türk rüzgarı" esecek - Son Dakika
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Motosiklet sporlarında hafta sonu "Türk rüzgarı" esecek

20.05.2022 11:38
Motosiklet sporlarında hafta sonu "Türk rüzgarı" esecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçilerin hafta sonu önemli organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçilerin hafta sonu önemli organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.

Motosiklet branşında Türkiye'ye gurur yaşatan milli sporcular hafta sonu farklı ülkelerde piste çıkacak. Avrupa Gençler (EMX65-85) Motokros Şampiyonası ve BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ise ilk kez Edirne'de düzenlenecek.

Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hafta sonu önemli yarışların olacağını belirterek, "Milli sporcularımız Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de bir aylık aradan sonra tekrar dünya şampiyonasına çıkacaklar. Bu arayı çok iyi değerlendirdik. Milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu, sporcularımızı Akyazı'da kampa alarak çok iyi bir şekilde Portekiz'e hazırladı." dedi.

Uçar, hafta sonu yarışacak bütün sporculara yürekten başarılar dilediğini belirterek, "İnşallah hem Toprak'ı hem Can'ı kendi sınıflarında ödül kürsüsünde göreceğiz. Bahattin de Estoril'de gelişimini sürdürmeye devam edecek. Milli sporcularımızın Portekiz'den güzel sonuçlarla döneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Sırbistan'da yapılacak Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'na 7 sporcu gönderdiklerini aktaran Uçar, "Bu sporcularımızdan üçü genç yeteneğimiz Ömer Karpuz, Salih Yiğit Teker ve Mert Konuk Türkiye şampiyonasının yanı sıra uluslararası organizasyonlara katılarak tecrübelerini artıracak. İnşallah onlarda başarılı bir şekilde ülkemize dönecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ralli Kupası

Uçar, tecrübeli pilotların yarıştığı Avrupa Ralli Kupası'nın ise Yunanistan'da 22 Mayıs Pazar günü başlayıp bir hafta devam edeceğini belirterek, "Avrupa Ralli Kupası'nda milli sporcumuz Serkan Özdemir ve kadın sporcumuz Gökçen Kabaş start alacak. Bu sene Serkan Özdemir iyi bir hazırlık yaptı, ondan dereceler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Edirne'de ilk kez Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz"

Edirne Valiliğinin destekleriyle Türk sporuna çok güzel bir tesis daha kazandırdıklarını kaydeden Uçar, Edirne'de ilk kez Avrupa Gençler Motokros, Doğu Avrupa Motokros ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonalarını organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de yapılacak şampiyonalara Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok genç sporcunun katılacağını aktaran Uçar, "Özellikle Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yeni yetiştirdiğimiz sporcularımıza güveniyoruz. Altyapımızda yer alan onlarca genç sporcumuz Edirne'de mücadele edecek. Dünya şampiyonlarının yarış kariyerlerine başladıkları bir organizasyonda start alacak olmaları onlar için çok büyük tecrübe olacak. İnşallah genç yarışçılarımızı Avrupa şampiyonasında ödül kürsüsünde göreceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Motosiklet sporlarında hafta sonu 'Türk rüzgarı' esecek - Son Dakika


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