Mourinho, Al-Hilal'in teklifini reddetti - Son Dakika
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Mourinho, Al-Hilal'in teklifini reddetti

Mourinho, Al-Hilal'in teklifini reddetti

29.06.2023 11:47

Teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in 30 milyon euroluk teklifini Roma'nın projesine odaklanmak için geri çevirdi. Geçen sezon Mourinho yönetimindeki Roma, 55 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak toplamda 90 puan elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in bu ay başında yaptığı 30 milyon euroluk teklifi reddetti.

ROMA'NIN PROJESİNE ODAKLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jose Mourinho, Al-Hilal'den gelen teklifi Roma'nın projesine odaklanmak için geri çevirdi.

1.64'LÜK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Geçen sezon Mourinho yönetiminde 55 maça çıkan Roma, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Tüm kulvarlarda 90 puanı hanesine yazdıran İtalyan ekibinde Portekizli çalıştırıcı, 1.64'lük puan ortalaması tutturdu.

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Jose Mourinho, Roma, Spor, Son Dakika

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