Mourinho, Al-Hilal'in teklifini reddetti

Teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in bu ay başında yaptığı 30 milyon euroluk teklifi reddetti.

ROMA'NIN PROJESİNE ODAKLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jose Mourinho, Al-Hilal'den gelen teklifi Roma'nın projesine odaklanmak için geri çevirdi.

1.64'LÜK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Geçen sezon Mourinho yönetiminde 55 maça çıkan Roma, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Tüm kulvarlarda 90 puanı hanesine yazdıran İtalyan ekibinde Portekizli çalıştırıcı, 1.64'lük puan ortalaması tutturdu.