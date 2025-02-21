Mourinho: Avrupa'da Gururluyuz - Son Dakika
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Mourinho: Avrupa'da Gururluyuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Anderlecht maçının ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmelerinin gurur verici olduğunu söyledi.

21.02.2025 02:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek kulüp olduğumuz için gururluyuz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Mourinho, "Bu tarz maçlarda en önemlisi tur atlamaktır, bir de maçı kaybetmiyorsanız daha iyi. Kolay olmayacağını biliyorduk, maça iyi başladık ve başlangıçta bitirebilirdik. 2-1 geri düştük, sakin kalmaya devam ettik. Berabere kalınca maç bitti. Fred'in cezalı olması üzücü. Avrupa'da 13-14 maç oldu, kartların birikmesi normal. Sakatlık olmaması iyi. Bright'ın yarım bir sakatlığı vardı. Risk alıp Mert Müldür'ü oynattık. Şimdi kurayı bekliyoruz" diye konuştu.

"Yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım"

Ligde pazartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili bir soru üzerine Portekizli teknik adam, "Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım" açıklamasında bulundu.

"Olympiakos seyahat açısından daha az yorucu olur"

Bir basın mensubunun "Son 16 turunda kimi istersiniz?" sorusuna da cevap veren sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, "Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek kulüp olduğumuz için gururluyuz. Olympiakos seyahat açısından daha az yorucu olur. Belki bu yüzden Olympiakos diyebilirim. Ancak İskoçya'ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum ve atmosfer var orada. Fred bizim için önemli bir eksik. Şimdi önümüzdeki lig maçını ve kupa maçını düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Umarım büyük bir futbol maçı olur"

Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetecek olmasıyla ilgili de düşüncelerini aktaran Mourinho, "Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir hakemse bunun güvenilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karardan mutluyum. Bazen öyle gözükmese de ben fair-play isteyen bir insanım. Biz kazanmak istiyoruz, onlar kazanmak istiyor. Umarım büyük bir futbol maçı olur" şeklinde konuştu.

"Oyunun durması rakibimize yaradı"

Maçın ilk yarısında oyunun durmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Jose Mourinho, şunları söyledi:

"Olay ilk olduğunda neler olduğunu bilmiyorduk. İçeri girdiğimizde hakem Sandro bana neler olduğunu söyledi. Oyunun iyi bir anındaydık ve oyunun durması rakibimize yaradı. Benim endişem sakatlıkların olmasıydı. Dışarı çıkamıyorduk. Hakemden birkaç dakika ısınma için süre istedim. Güzel bir yönetim sergiledi hakem. İki takımın da taraftarları takımlarını desteklediler. Her şey iyiydi, umarım herkes evine problemsiz gitmiştir." - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: Avrupa'da Gururluyuz - Son Dakika

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