Mourinho: "Bugünkü maç çok iyi bir maçtı" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho: "Bugünkü maç çok iyi bir maçtı"

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği maç sonrası Mourinho, kalitenin Türkiye'de nadir olduğunu vurguladı.

14.01.2025 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Jose Mourinho: "Bugünkü maç çok iyi bir maçtı"

"Bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu"

KONYA - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından Türkiye'de çok fazla maçın bugünkü maç gibi olmadığını belirterek, "Bu kalitede bu çekişmede olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Başkanları hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca beraberlik için dua etmemiz lazım, bir puan bizim için iyi olur demişti. Ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendisini şikayet etmesi gerekiyor. Bence maç çok iyi bir maçtı. İki takım adına da zor bir maçtı. Buraya gelmeden önce flaş röportajlarında, hem rakip hem teknik direktör hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takımlar. Onları takım olarak beğeniyorum. Agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar, ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabilen bir teknik direktörleri var, bunun sebebi de oyunun son bölümünde Kramer ve Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ediyorum. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önceki pozisyonda yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede bu çekişmede olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı" şeklinde konuştu.

"Bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu"

Transfer sezonu ve takımın yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Aslında tam olarak üçlü oynadık diyemeyiz. Çünkü futbol artık çok dinamik bir spor. Bazen bir sistemle savunma yapıyorsunuz ama atak yaparken farklı bir sisteme geçiyorsunuz. Oyun kurulumunda zaman zaman üçlü oyun kuruyorsunuz, zaman zaman dörtlü oyun kuruyorsunuz. Biz de vaktimiz olduğu için bu yeni yıl ve Noel döneminde 11 günlük bir aramız vardı. Vaktimizin çoğunu bunun üzerinde çalıştık. Transfer konusunda geçen gün söyledim, tekrardan söylüyorum. Benim işim oyuncularımı geliştirmek. Yönetimimden yeni şeyler istemek yeni oyuncular talep etmek değil ve ben de aslında bazı oyuncuların burada gelişimine katkım olduğunu düşünüyorum. Hem taktiksel kültüre sahip olma adında hem istediğimiz gibi oynamalarımızı oynama konusunda. Mesela Levent, Yusuf adım adım boyutları daha çok görüyoruz. İhtiyacımız olan şey, acil olarak demem ama en azından takım içerisindeki bir dengeyi sağlayabilmem için stoper bölgesi. Çünkü iki stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu sürecek uzun sakatlıkları var. Bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Ama ben başkanımı biliyorum. Sportif direktörümü biliyorum. Yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da. Çünkü takımın ihtiyacı var" diye konuştu.

Mourinho: "Bugünkü maç çok iyi bir maçtı"
Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Konyaspor, Politika, Türkiye, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho: 'Bugünkü maç çok iyi bir maçtı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:19:03. #1.11#
SON DAKİKA: Mourinho: "Bugünkü maç çok iyi bir maçtı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.