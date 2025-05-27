Mourinho'dan Cenk Tosun'a Pişmanlık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan Cenk Tosun'a Pişmanlık

27.05.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, Cenk Tosun'a forma veremediği için pişman olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, milli santrfor Cenk Tosun'a forma verememe pişmanlığı yaşıyor.

Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Jose Mourinho'nun milli futbolcu Cenk Tosun'a ilişkin yaptığı açıklama, akıllara sezon içinde oyuncuya dair diğer beyanatlarını getirdi.

İlk olarak bu sezon Reeder Samsunspor ile berabere kaldıkları maçın ardından Cenk'e dair ifade kullanan Portekizli teknik adam, dönem içerisinde benzer açıklamayı 4 kez gerçekleştirdi.

Cenk, ilk 11'i unuttu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli santrfor Cenk Tosun, beklediği forma şansını yakalamayı başaramadı.

Sezona Jose Mourinho önderliğinde giren sarı-lacivertliler, lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki zirve iddiasından dolayı geniş bir kadro oluştururken, santrfor pozisyonunu Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'a emanet etti.

Mourinho yönetiminde lig ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapılırken, sezonun ilk döneminde gol yollarında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri forma giydi.

Söz konusu dönemde Cenk Tosun'u ilk 11'de hiç değerlendirmeyen Portekizli teknik adam, oyuncuya sadece maçların son dakikalarında şans verdi.

Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, sezon boyunca sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarına ilk 11'de başlayabildi.

Cenk'e dair 4 açıklama forma için yeterli olmadı

Jose Mourinho, Cenk Tosun'u oynatamama pişmanlığına dair ilk açıklamayı Samsunspor maçından sonra yapmıştı.

Daha sonra sezon içerisinde Manchester United müsabakasının ardından da benzer ifadeleri kullanan Portekizli teknik adam, gazetecilerle sohbet toplantısında da oyuncuya dair olumlu ifadelerini sürdürmüştü.

Mourinho, son olarak sezonun son bölümünde Hatayspor müsabakasının ardından da Cenk'i oynatamama pişmanlığını dile getirdi.

Japonya'ya transferine Mourinho vetosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forma verememekten yakındığı Cenk Tosun'un devre arası transferine izin vermemişti.

Kış transfer dönemi öncesinde Cenk Tosun'un daha fazla süre alabileceği bir takıma gidebileceği açıklamasında bulunan Mourinho, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuyu kadroda tutma kararı almıştı.

Cenk'in Japonya'ya transferi, deneyimli teknik direktörün isteğiyle sonuçlanmamıştı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Cenk Tosun, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Cenk Tosun'a Pişmanlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü 3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar 2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
19:25
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi
Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
18:55
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
18:51
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:49
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
18:40
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
18:29
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 14:46:34. #7.13#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Cenk Tosun'a Pişmanlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.