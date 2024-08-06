Mourinho'dan En-Nesyri kararı! Lille-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Mourinho'dan En-Nesyri kararı! Lille-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. TSİ 21.30'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

06.08.2024 19:25  Güncelleme: 19:35
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Diakite, Alexsandro, Meunier, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, Haraldsson, David

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint, Maximin, Dzeko.

EN-NESYRI YEDEK

Sarı-lacivertlilerin izlemeyi merakla beklediği yeni transferi Youssef En-Nesyri, Lille karşısında yedekler arasında yer alıyor. Lugano maçlarında oynamayan Faslı golcü, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Mourinho'dan En-Nesyri kararı! İşte Lille-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

AVRUPA'DA 273. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 37. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol attı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

Mourinho\'dan En-Nesyri kararı! Lille-Fenerbahçe maçının ilk 11\'leri belli oldu

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Son Dakika Spor Mourinho'dan En-Nesyri kararı! Lille-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • özer bergin: Bu turu geçemezler demedi demeyin. 11 12 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Lille feneri eleyip avrupa ligine postalar. Fenev orda da gurup üçüncüsü olup konferans ligine düşer. Şikeciler 15 yıldır şampiyonlar ligi müziğine hasret. 6 6 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Bir Galatasaray lı olarak Fenerbahçe ye başarılar dilerim gönlüm Fenerbahçe den yana. 4 1 Yanıtla

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