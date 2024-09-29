Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 5 Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 5 Değişiklik

Mourinho\'dan Fenerbahçe\'ye 5 Değişiklik

Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Fenerbahçe'nin kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

29.09.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint- Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi.

Antalyaspor'da Larsson'un yerine Petrusenko

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ise Kasımpaşa ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde sakatlığı bulunan Sam Larsson'un yerine zorunlu değişiklik yaptı ve bu oyuncunun yerine Olek Petrusenko'ya görev verdi.

Alex, mücadelenin ilk 11'inde Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Andros Townsend, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Braian Samudio'ya forma şansı tanıdı.

Brezilyalı teknik adam, Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Van de Streek, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç yedek soyundurdu.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular seremoniye "TEKNOFEST coşkusu bu yıl Adana'da" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 5 Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 03:44:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 5 Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement