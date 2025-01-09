Mourinho\'dan Kasımpaşa Taraftarına Jest

Spor

Mourinho, Kasımpaşa tribünlerinde bulunan taraftara eşofman üstünü verdi

Efe ALDEMİR - Doğukan DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, - TÜRKİYE Kupası B grubu ilk maçının bitiş düdüğü ile birlikte Kasımpaşalı futbolseverlerin ilgisine duyarsız kalmayan Mourinho, yanlarına giderek fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı. Maç sonunda uzun süre soyunma odasına gidemeyen Portekizli teknik direktör kendisine uzatılan formaları da imzalarken, üzerindeki eşofman üstünü çıkartıp Kasımpaşa tribünlerinde bulunan bir taraftara verdi.