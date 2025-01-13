Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Mourinho, "Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

13.01.2025 22:38  Güncelleme: 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın Türk futbolu için söyledikleri sözler dikkat çekti.

"BAZI MAÇLARIN HİKAYESİ ÖNCEDEN YAZILIYOR"

"Maç dediğin böyle olur." diyerek sözlerine başlayan Jose Mourinho, "Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Portekizli teknik adam, ayrıca, "Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Mourinho\'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor

Trendyol Süper Lig, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Konyaspor, Türkiye, Sözler, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • fatih mazlum:
    Turk futbol tarihi bunun kadar aglak bir teknik traktor daha gormemistir..biz 2011 sezonundan iyi biliriz maclarin kaderinin onceden cizildigini!! 74 188 Yanıtla
  • Behzat null:
    DEFOL GİT!!! Geldiğin günden beri Türkiye'yi kötülemekten başka birşey yaptığın yok. 82 139 Yanıtla
  • Murat seker :
    Bırak bu işleri zor kurtuldunuz kim yardım etti biliyorsun oniki kişi oynamak nasıl bir durum 59 149 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    TADİCİN DİRSEĞİ , VERİLMEYEN KIRMIZI KART + PENALTI. HAYSİYETİNİZ KARAKTERİNİZ VARSA BUNLARI SÖYLEYİN. YAPI VAR VAR DİYEN ! ALİ KOÇ , MACUN KARAÇ ALI NERDESİNİZ ? 70 122 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Bu söylemler insanları karşı karşıya getiriyor. Zaten stres seviyesi üst düzeyde bir dönem yaşarken bu kadar kutuplaşma artık kontrol altına alınmalı. Bir adam geliyor daha imza atmadan bu ligin marka değerinin içinden geçiyor. Bütün ülke de adam ne doğru söylüyor diye dinliyor. 47 79 Yanıtla
  • Murat çolak:
    yenince düzgün maç, puan kaybedince yapı... yersen 39 62 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Kendi maçlarından bahsediyor arkadaş... şimdiden haftaya oynanacak maçın hakemine psikolojik baskı uygulamaya başladılar bile .. 25 57 Yanıtla
  • Demir Demirkan:
    Ne düzgün maç ama ödevine iyi çalışmış nasıl konuşacak iyi öğretmişler... 31 47 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    arkadaşın bahsettiği maçı bu akşam çok net izledik 37 3 Yanıtla
  • AYDIN:
    KARI KÖY SUYUNU İÇEN MOR INEK YORUMU BÖYLE OLUR :)) 22 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.