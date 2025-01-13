Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın Türk futbolu için söyledikleri sözler dikkat çekti.
"Maç dediğin böyle olur." diyerek sözlerine başlayan Jose Mourinho, "Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adam, ayrıca, "Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor - Son Dakika
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