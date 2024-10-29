Mourinho: Fenerbahçe'deyim, Premier Lig'e döneceğim - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Fenerbahçe'deyim, Premier Lig'e döneceğim

Jose Mourinho, iki sezon daha Fenerbahçe'nin başında kalacağını vurguladı.

29.10.2024 22:03
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Londra benim evim. Premier Lig'e mutlaka döneceğim ama bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'nin başındayım" dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Premier Lig'e mutlaka döneceğini ancak bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağını aktaran Mourinho, "İngiltere'de 3 takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier Lig'e mutlaka döneceğim ama bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'nin başındayım" sözlerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarında oynadığı maçlardaki VAR kararları hakkında konuşan Jose Mourinho, "Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bu perşembe günü ise stadyumdaki herkesin 'penaltı, penaltı' diye bağırdığı anda VAR devreye girmedi. Sonrasında ise kırmızı kart gördüm. Asla kazanamayacağım bir savaş" ifadelerini kullandı.

'10 YILDIR BAŞARI YOK'

Fenerbahçe'nin 10 yıldır ligde şampiyon olamadığını ancak başkan, taraftar ve oyuncuların iyi olduğunu belirten Mourinho, "10 yıldır başarı yok. Başkan muhteşem, taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Bunun hakkında konuşmayacağım. Sadece Lille ve Galatasaray'a yenildik. Burada kazanan taraflar dünyanın en iyisi, kaybeden de dünyanın en kötü takımı gibi" şeklinde konuştu.

'BANA DA HERKES GİBİ DAVRANILMALI'

Kendisine karşı özel bir tavır istemediğini belirten Mourinho, "Bana da herkes gibi davranılmalı. Sahada Lionel Messi olman ya da ilk maçına çıkmanın bir önemi yok. Kurallar Messi için de genç çocuk içinde aynı. Tabii ki teknik direktörler için de geçerli. Carlo Ancelotti de olsan genç teknik direktör de olsan fark etmez. Ancelotti ile genç teknik adam aynı davranışı hak ediyor. Kendim için de bunu istiyorum. Özel bir tavır istemiyorum. Sadece dürüst davranılmasını istiyorum. Budapeşte'deki finalden beri daha zor olmaya başladı" sözlerini sarf etti.

'KARİYERİMİN KÖTÜ OLDUĞU BİR DÖNEMDE DEĞİLİM'

Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bu çok zor! Bence bu çok zor. Kupalar kazanmaktan çok farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR'

İstanbul'daki yaşamından bahseden Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul muhteşem bir şehir. Avrupa'da yaşıyorum ve her gün Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra uyumak için Avrupa'ya dönüyorum. Londra'da Chelsea'nin antrenmanına gitmekten daha kolay İstanbul'da tesislere gitmek. Birkaç defa tesislerde kaldım. Bu normal bir şey. Arzumu ve açlığımı kaybedemem. Real Madrid'deyken Sir Alex'in Old Trafford'da beni davet ettiği zamanları hatırlıyorum. United'a karşı oynamak bir zevkti."

Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Politika, İstanbul, Londra, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho: Fenerbahçe'deyim, Premier Lig'e döneceğim - Son Dakika

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