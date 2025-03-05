Mourinho: Fenerbahçe'nin Başarısı Herkese Ait

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendi geleceğinden çok önemli olanın sarı-lacivertliler olduğunu belirterek, "Burada başarı herkese ait. Birlikte olduğumuz zaman er veya geç başarı gelecektir. Herkesin aynı yöne kürek çektiğini düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayacak. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi. Çok zorlu rakiplere karşı oynadıklarını belirten Mourinho, "Saha içerisinde zorluklarla karşılaştık. Çünkü iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplerimize her zaman saygı duyduk. 18 maçlık yenilmeme sebebimiz de zorluklara karşı gösterdiğimiz cesaret ve ruh. Saha dışında zorluk yaşamadık, zorlu dönemden geçmedik" diye konuştu.

"Herkesin aynı yöne kürek çektiğini düşünüyorum"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in kulüpteki başarıları ve Avrupa'daki saygınlığı ile ilgili gelen soruya Portekizli teknik direktör, "Obradovic çok büyük bir koç. Büyük motivasyon sağlayıcısı. Ben de onun başarısını hissedebiliyorum. Arena'ya gittiğim zaman onun başarılarını hissedebiliyorum. Burada başarı herkese ait. Büyük kulüp herkese ait. Yönetici, taraftar, personel; birlikte olduğumuz zaman er veya geç başarı gelecektir. Şu an bunun olduğunu hissedebiliyorum. Basketbol maçlarına gittiğim zaman sadece maçı izleyip dönüyorum. Futbolda locada bile olsam benim için durum farklı oluyor. tamamen maça odaklanmış oluyorum. Herkesin aynı yöne kürek çektiğini düşünüyorum. Benim Fenerbahçe'de geleceğim önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe. Tek düşündüğüm şey Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

"İki İskoç takımına da büyük saygı duyuyorum"

Jose Mourinho, 2003 yılında UEFA Kupası finalinde Porto'nun Celtic'i yenerek kazandığı kupa sonrası birçok Rangers taraftarının, kendisini her gördüğünde tebrik etmeleri ve fotoğraf çektirmesinin hatırlatılması üzerine, " Türkiye'de çok fazla olmuyor. Çünkü İskoç taraftarla karşılaşmadım. Ama bugün veya yarın olabilir. Portekiz'in güneyinde tatilde olduğum zamanlarda sıklıkla oluyor. Benim için büyük bir maçtı; Avrupa'da ilk finalimdi. İki İskoç takımına da büyük saygı duyuyorum. Onlara karşı saygım sonsuz. Çok fazla İskoç arkadaşım var. İskoç takımına karşı oynamak ve önümüzdeki hafta İskoçya'ya gideceğim için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Gelişimim için önemliydi"

1990'lı yılların ortasında İskoçya'da geçirdiği dönemle alakalı sorulan soruya ise Jose Mourinho, "Orada çok önemli insanlarla tanışma imkanı buldum. Sadece teknik direktör diploması almak bir öğrenme sürecidir. Üniversite diplomamla gitmiştim oraya. Hala futbol oynamaya devam ediyordum. Oradaki teknik direktör kursundaki metotlar çok önemliydi. Çok fazla kapı açtı. Gelişimim için önemliydi. Hala arkadaşlarıma 'Nereye gidebilirim' diye sorduklarında orayı öneriyorum" dedi.

"Daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım"

Geçmişte yaptığı açıklamalarının gündem olmasıyla ilgili soruya da cevap veren 62 yaşındaki teknik adam, "Hangi açıklamalarım olduğunu bilmiyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bilmiyordum. Buraya geldiğimde bir şey vardı ki taraftarlara savaşmanın sözünü vermiştim. Ben bunun normal bir savaş, mücadele olduğunu düşünmüştüm. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmak ve kazanmak anlamında düşünmüştüm. Burada birkaç ay geçirdikten sonra şunu fark ettim ki biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım. Durum bu" diye cevap verdi.

"Alternatiflerimiz var"

Fred ve Osayi Samuel'in kart cezası nedeniyle oynayamayacak olması ve oyun planındaki değişiklikler hakkında da konuşan Jose Mourinho, "Sadece Fred ve Osayi değil Avrupa listesinde yazamadığımız oyuncular da var. Mesela Oğuz Aydın. Oğuz Aydın takım için çok önemli bir oyuncu. Avrupa'da bu kadar maç oynayınca sarı kartlar kaçınılmaz oluyor. Bizden 4 maç az oynamış takımlara karşı bu kartların geçerli olmasını adil olduğunu düşünmüyorum. Fred son dönemde harika bir performans sergiliyor. Alternatiflerimiz var. Tadic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski var. İsmail'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz zorluklarla karşılaşmıştık. İsmail'in sağ bek oynaması gerekmişti, Yusuf ilk Avrupa maçını oynamıştı" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL