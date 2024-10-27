Mourinho: Hayal kırıklığı yaşadım

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçında hak eden taraf olduklarını belirterek, "3 puan aldığımız için mutluyum. Ama bu kadar baskıyla oynayıp kaçırdığımız goller sonrası hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sözlerine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayarak başlayan Mourinho, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili, "Ben Fenerbahçe'yim. Kendimi adapte etmem gerekiyor. Daha önce Roma ile orada oynadım. Şehir hakkında biraz bilgiye sahibim. O maçtan 3 puan kazanmak istiyoruz. Şahsi olarak geçen sezon ne olduğunu düşünmüyorum. Oraya maçı kazanamaya gidiyoruz. Umarım iyi hakem olur, bugünkü gibi. Umarım son deplasman maçında olan hakem gibi olmaz" ifadelerini kullandı.

"Maçı ilk yarıda bitirebilirdik"

Uzun süre sonra forma giyen oyuncularla ilgili Portekizli teknik adam, "Herkes oynamak istiyor. Yapmış oldukları antrenman performansı sonrası herkes oynamayı hak ediyor. Buna Samet, genç Yusuf ve Ertuğrul da dahil. Maalesef maçlara 11 kişi başlayabiliyorsunuz. Bugün de bazı değişiklikler yaptık. Bu hediye değildi. Bodrumu analiz ettik ve buna karar verdik. Manchester maçı sonrası verilere baktık. Sebastian ve Tadic'in inanılmaz çok fazla yükü vardı. Dolayısıyla taze oyuncuları oynatmak istedim" diye konuştu.

"Kaçırdığımız goller sonrası hayal kırıklığı yaşadım"

Bugün maçı ilk yarıda bitirebilmeleri gerektiğine değinen Mourinho, "Fenerbahçe bugün hak eden taraftı. 3 puan aldığımız için mutluyum. Ama bu kadar baskıyla oynayıp kaçırdığımız goller sonrası hayal kırıklığı yaşadım. Maçı öldürebilme iç güdüsünün bizde eksik olduğunu düşünüyorum. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama bitiremedik" dedi.

"(Derbi) Her sonuç bizler için iyi olacak"

Yarın oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "Stadyuma gitmeyeceğim. Her sonuç bizler için iyi olacak. Fark etmiyor 3 sonuçtan hangisi alınırsa; biz 3 puanı aldık. Çok fazla pas hatası yaptığımızı düşünmüyorum. Bitirici bölgede paslarda hata yaptık. Çok fazla iyi şey de yapıyoruz. Bizler çok fazla negatife odaklanıyoruz. İlk antrenman gününde de oyuncularımızla analiz ediyoruz. Eğer isterseniz Whatsapp yoluyla video olarak size gönderebiliriz" diye konuştu.

"Perşembe ve pazar oynamak kolay değil"

Mourinho, hafta için Avrupa kupalarında maç oynadıklarına değinerek, "Yorgunluk diye bir şey var. Sadece fiziksel olarak değil sinir sisteminizde hissettiğiniz yorgunluk daha yavaş düşünmeye itebiliyor. Yarın muhakkak daha az hata olacaktır. Biri 3, diğeri 4 gün dinlenme fırsatı bulacaklar. Hem perşembe hem pazar oynamak kolay değil. Bizim perşembe oynadığımız maç özel maçtı. Başka rakipler gibi kolay değildi" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL