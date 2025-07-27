Mourinho: Kamp Sürecinden Memnunum - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Kamp Sürecinden Memnunum

27.07.2025 02:30
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Benfica mağlubiyetinin ardından kamp sürecini değerlendirdi.

Portekiz'de kamp çalışmaları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kamp sürecinden mutlu olduğunu belirten Mourinho, "Açıkçası çok güçlü bir aile kurmaya çalışıyoruz. İyi bir aile yaratmaya çalışıyoruz. Sadece teknik ekipten bahsetmiyorum. Bütün çalışanlar için bunu söyleyebilirim. Oyuncular ve ekip arasında güçlü bir iletişim var. Herkes çok iyi çalıştı kamp boyunca. Geçen sezona göre çok daha iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Güçlü ve yoğunluğu yüksek idmanlar yaptıklarını aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Maçlara tam anlamıyla hazırlanamadık bu anlamda. Sezon öncesi kampları daha çok yüklemeyle geçer ve yoğun antrenmanlarla geçer. Maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Sıkı bir şekilde çalıştık. Herkes çok iyi çalıştı. Bütün oyuncularım çok iyi çalıştı. Anderson Talisca ve İsmail Yüksek sakat olan oyunculardandı. Genel anlamda herkesin iyi idman yaptığını söyleyebilirim. Jhon Duran geç katıldı aramıza. Uzun tatil periyodu oldu onun açısından. Buradaki kamp süreci boyunca iyi bir gelişim kat ettiğimizi düşünüyorum. Organizasyon anlamında bana göre iyi bir kamp süreci geçirdik. Son hazırlık maçımızı da burada Benfica'ya karşı yaptık. Onlar için çok anlamlı bir gün. Eusebio onlar için çok anlamlı bir isim. Bir hazırlık maçından öte onlar için çok ciddi bir maçtı."

"Benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur"

Jose Mourinho, transferle ilgili de açıklamada bulundu.

Kadro anlamında tam hazır olmadıklarını dile getiren 62 yaşındaki teknik adam, "Hem hazırız hem de değiliz aslında. Neden hazırız? Çünkü buradaki grupla çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştık. Neden hazır değiliz? Daha fazlasına ihtiyacımız var. 10 gün kaldı Feyenoord maçına ve bu yüksek seviyelerdeki oyunun nasıl anlam ifade ettiğini, nasıl bir görüntü ortaya çıkarttığını aslında görebiliyoruz. Benfica, Feyenoord'dan çok daha iyi bir takım. Bugünkü atmosfere baktığımızda daha yoğundu. Bana göre takım olarak bir fikir verdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, maçta iyi performans ortaya koyduklarını belirterek, "İlk yarıyı bana soracaksınız bana göre iyi bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarı daha çok üstünlüğümüzü ortaya koyduk. 3'üncü gole bakacak olursak, şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum 'Hiçbir şekilde kamp boyunca duran top çalışması yapmadık' bunu son haftaya bıraktık. Antrenmanlarda daha çok ofansif ve defansif çalışmalar yaptık. Duran topla ilgili bir çalışmamız olmadı. Yediğimiz 3'üncü gol bu yüzden beni endişelendirmiyor. Bu anlamda çalışmalarımızı çok iyi bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

Eksikleri herkesin gördüğünü düşündüğünü ifade eden Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımın durumu net. Başkan da (Ali Koç) bu noktada benle aynı düşünüyordur. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Bugün maça baktığımız zaman herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor. Eklenmesi gereken şeyleri ve yapılması gereken şeyleri herkesin net olarak görebildiğini düşünüyorum. İyi bir takımımız var şu anda. Maç içinde zorluklar da yaşadık. 9 gün kaldı. Yarın 8 gün kalmış olacak Şampiyonlar Ligi maçımıza. Yarın idman yapmayacağız, Pazartesi antrenmanımız olacak. Aslında 7 günlük bir süremiz var. Neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya getirilecek oyuncularda felsefeyi biliyor olacak. Üst seviye oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçı ciddiye almalıyız. Final dokunuşunu ben yapamam maalesef, final dokunuşunu kulüp yapmalı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho: Kamp Sürecinden Memnunum - Son Dakika

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