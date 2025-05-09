Mourinho: Kazanamasaydık hatalarımız konuşulacaktı

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Biz bugün kazanamamış olsaydık, 1-0 biz öne geçtikten sonra rakip 1-1 veya hatta 2-1 yapsaydı, şimdi biz Fenerbahçe'nin kötü oynadığını, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşuyor olacaktık" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugünkü maçta bile maç 1-0 iken her şey karar verilmişti ki bu sezon pek çok kere başımıza gelen durumu yaşadık. Orta hakemi uluslararası hakemi çağırdı, monitörden çok basit bir penaltıyı göstermek için. Tabii ki o an aksiyon içerisinde hakem görmemiş olabilir bu kabul edilebilir bir durum. Ama onun uluslararası UEFA'da pek çok maçta görev almış uluslararası VAR hakemine 'gördüm sen yanlışsın, ben de gördüm deyip' penaltıyı vermedin. Maçı tekrar ortada devam ettirmesi kaç defa oldu bu sezon? Biz bugün kazanamamış olsaydık, 1-0 biz öne geçtikten sonra rakip 1-1 veya hatta 2-1 yapsaydı şimdi biz Fenerbahçe'nin kötü oynadığını, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşuyor olacaktık. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sizlere röportajda da şunu söyledim. Ben sadece takımımı konuşmak istiyorum. Maç hakkında konuşmak istemiyorum dedim. Çünkü bununla ilgili diyecek çok fazla bir şey yok. Herkes gördü" ifadelerini kullandı.

Oyuncu tercihleri ile ilgili yaptığı yorumda, "Yirmi beş adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum ve masanın üzerinde kalan bozuk paradaki oyuncular oynuyorlar. Yere düşen bozuklar üzerindeki oyuncular kulübede oluyorlar. Bu şekilde yapıyorum. Hafta içi de İstanbul'da gece kulüplerine gidiyorum. Keyif alıyorum. Bu şekilde belirliyorum 11'imi" dedi.